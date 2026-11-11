BNDES recebe selo Diamante de transparência pública pela quarta vez

A certificação foi entregue na terça-feira (10), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. O Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), responsável pela avaliação, busca estimular a transparência ativa nos órgãos públicos. A iniciativa é coordenada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), em parceria com os 33 tribunais de contas do país.

O BNDES participa da avaliação desde 2023 e recebeu a certificação nas quatro edições.

Avaliação

O processo é dividido em três etapas: autoavaliação pelos próprios órgãos, validação pelos tribunais de contas e controle nacional de qualidade dos portais que atendem aos requisitos do programa.

Segundo o presidente da Atricon, Edilson Silva, o objetivo é estimular a melhoria contínua da transparência nos órgãos públicos. Ele afirmou que a divulgação de informações sobre gastos, contratos e procedimentos administrativos contribui para o controle social e a fiscalização da gestão pública.