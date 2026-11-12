Reúso de computadores pelo governo brasileiro gera economia de água

De acordo com o ministério, o reaproveitamento das máquinas evita a produção de um computador novo, cujo processo de produção gastaria em média 1.500 litros de água.

Em vez de descartados, os equipamentos são recondicionados para poderem ter sua vida útil prolongada.

De acordo com o ministério, além da economia de água, o reaproveitamento dos equipamentos evitou a queima de 20 mil toneladas de combustíveis fósseis e o uso de 1,8 mil toneladas de produtos químicos.

A destinação adequada de equipamentos usados é fundamental para reduzir a geração de resíduos, preservar os recursos naturais e incentivar modelos de produção e consumo mais sustentáveis. A fabricação de equipamentos eletroeletrônicos depende da extração de matérias-primas, do consumo de água e energia e da utilização de diferentes produtos químicos, destaca Lima.

Segundo ele, quando um computador é descartado prematuramente, parte desses recursos acaba sendo desperdiçada, mesmo que o equipamento ainda apresente condições de utilização. O recondicionamento permite prolongar a vida útil dos produtos, reduzindo a demanda pela fabricação de novos equipamentos e, consequentemente, os impactos ambientais associados às atividades industriais.

Ele explica que o programa, além de ter um impacto ambiental positivo, também gera benefícios sociais.

Os computadores recuperados deixam de ser considerados resíduos e passam a representar oportunidades de acesso à educação, à informação, à qualificação profissional e aos serviços digitais. O programa demonstra como a economia circular pode contribuir para uma transição ambientalmente sustentável e socialmente justa, transformando equipamentos que seriam descartados em instrumentos de inclusão digital e desenvolvimento social.