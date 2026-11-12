Moradores de Boston precisam ganhar US$ 181 mil por ano para comprar uma casa

Comprar uma casa na região metropolitana de Boston, em Massachusetts, exige uma renda anual de pelo menos US$ 181 mil. O valor considera a aquisição de um imóvel unifamiliar em uma das cidades com preços mais baixos da região, segundo o relatório 2026 Greater Boston Housing Report Card, divulgado nesta terça-feira.

O levantamento da organização Boston Indicators mostra que o acesso à casa própria ficou ainda mais difícil nos últimos anos. Em 2021, quando os juros imobiliários estavam em torno de 3%, uma casa em uma cidade de menor custo tinha preço mediano de US$ 553,5 mil. Na época, cerca de 188 mil inquilinos tinham renda suficiente para comprar um imóvel.

Atualmente, o preço mediano desse tipo de propriedade chegou a US$ 600 mil, enquanto as taxas de juros mais que dobraram. Com isso, o número de inquilinos com renda suficiente para a compra caiu para 119 mil.

A desigualdade também aparece nos dados por grupo racial. Cerca de 21% dos inquilinos brancos e asiáticos ou das ilhas do Pacífico têm renda para comprar uma casa. Entre negros e hispânicos, o índice é de apenas 9%.

O relatório também aponta que Greater Boston tem o terceiro aluguel residencial mais caro entre as 25 maiores regiões metropolitanas dos Estados Unidos. Em agosto, o valor médio dos aluguéis no mercado chegou a US$ 3.074 mensais, atrás apenas de Nova York e San Francisco.

Apesar de uma leve desaceleração no mercado imobiliário, os preços continuam elevados e a compra de um imóvel permanece fora do alcance de grande parte dos moradores.

Fonte: Axios