Caixa Seguridade informa ataque cibernético e vazamento de dados





Com base na apuração preliminar, não há indícios de comprometimento de dados financeiros ou de autenticação, tais como valores de apólices, saldos de previdência, dados bancários ou senhas, informou a Caixa Seguridade no comunicado.

A companhia informou ainda que os titulares dos dados afetados estão sendo comunicados e recebendo recomendações de proteção diante do risco de fraudes. Além disso, será disponibilizado um canal de comunicação por meio de um endereço de e-mail específico para receber dúvidas dos clientes.

Uma vez identificados e bloqueados os mecanismos utilizados durante o ataque, foram implementadas medidas adicionais de proteção e iniciada investigação técnica com apoio de consultoria externa especializada em perícia forense para determinar a origem, a extensão e os impactos do incidente, bem como o monitoramento da internet para identificar eventual exposição dos dados, acrescenta o comunicado.

O informe também afirma que a Caixa Vida e Previdência notificou, em 11 de novembro, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), outras autoridades competentes e os titulares afetados, conforme previsto na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).