Vendas no comércio variam 0,2% em setembro; IBGE mostra estabilidade

As vendas no comércio varejista variaram 0,2% na passagem de agosto para setembro. O desempenho faz com que o setor mostre recuo de -0,3% no terceiro trimestre, comparado ao segundo.

. Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada nesta sexta-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A média móvel trimestral, indicador que mostra a tendência de comportamento, revela que o período de três meses terminado em setembro variou -0,1% na comparação com o trimestre móvel até agosto.

Qualquer variação que esteja entre -0,5% e +0,5% é um resultado muito próximo de zero para ser interpretado como crescimento ou queda. Portanto, nesses últimos dois meses vemos um cenário de estabilidade, mas precedida de queda.

Veja o comportamento do comércio ao longo de 2026, na comparação entre meses imediatamente seguidos:

Janeiro: 0,5%

Fevereiro: 0,7%

Março: 0,5%

Abril: -1,1%

Maio: 0,2%

Junho: 0,3%

Julho: -0,8%

Agosto: 0,2%

Setembro: 0,2%

Atividades

Dos oito grupos de atividades pesquisados pelo IBGE, cinco apresentaram variação positiva em setembro na comparação com agosto:

Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação: 7,6%

Combustíveis e lubrificantes: 2,8%

Tecidos, vestuário e calçados: 2,5%

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria: 1,0%

Livros, jornais, revistas e papelaria: 0,8%.

Móveis e eletrodomésticos: -2,6%

Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo: -0,5%

Outros artigos de uso pessoal e doméstico: -0,3%.

Atacado

Conjuntura da economia

A Pesquisa Mensal de Comércio é a terceira de três levantamentos conjunturais divulgados mensalmente pelo IBGE. Nos últimos dias, o instituto revelou que o país apresentou recuo de 0,8% na indústria, na passagem de agosto para setembro, acumulando variação positiva de 0,2% em 12 meses.

Já o setor de serviços, o que mais emprega no país, oscilou -0,1% em setembro e sobiu 1,9% ao longo de um ano.