Preços nos EUA sobem 0,4% em outubro, acima das expectativas

Os preços ao consumidor nos Estados Unidos subiram 0,4% em outubro, acima da previsão de 0,3% dos economistas, segundo relatório divulgado nesta terça-feira (10) pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS).

Apesar da alta, o ritmo da inflação desacelerou em relação a setembro, quando os preços avançaram 0,6%. O aumento de outubro foi impulsionado principalmente pelos custos de moradia, que subiram 0,3% e responderam por mais de 30% da elevação mensal. Já os preços de energia avançaram 0,7%, após uma alta de 5,2% no mês anterior.

O relatório não apresentou a comparação anual da inflação porque o governo americano não divulgou os dados de outubro do ano passado, devido à paralisação federal. O índice anual mais recente, referente a setembro, registrou alta de 3,7%, acima dos 3,4% de agosto e da meta de 2% estabelecida pelo Federal Reserve (Fed).

Os novos números aumentam a pressão sobre o banco central americano, que avalia a possibilidade de elevar novamente os juros para conter a inflação. A decisão, prevista para dezembro, também considera os efeitos que uma política monetária mais restritiva pode ter sobre o mercado de trabalho.

Em outubro, os empregadores americanos criaram 165 mil vagas, bem acima da média mensal de 48 mil empregos registrada no último ano. Segundo estimativas do mercado, a possibilidade de um novo aumento de 0,25 ponto percentual nos juros chega a 82%.

Fonte: ABC