Tesouro prevê normalizar sistemas fora do ar até segunda-feira

A interrupção afeta ferramentas de consulta e acesso a documentos, séries históricas e informações disponíveis no site do órgão e no portal Tesouro Transparente.

Segundo o Tesouro,

As principais estruturas responsáveis pelas operações do Tesouro continuam funcionando normalmente. A instituição também afirma que não houve impacto financeiro e que a gestão da Dívida Pública Federal continua sem alterações.

Leilões de títulos

Embora a consulta interativa aos leilões de títulos públicos esteja temporariamente indisponível no site do Tesouro, os dados podem ser acessados por outros canais:

Base de dados na página de Resultados dos Leilões do Banco Central;

Portarias oficiais;

Divulgação dos resultados dos leilões.

Dados expostos

Identificado em 4 de novembro, o incidente de segurança só foi divulgado na noite de quinta-feira (12). Conforme comunicado anteriormente pelo órgão, o acesso indevido atingiu duas bases de dados:

30 mil cadastros: nomes, CPFs e e-mails de usuários do sistema e-Serviços;

Cerca de 4 mil chaves Pix: informações de beneficiários de pagamentos do governo federal e dados relacionados às transações.

Orientação aos usuários

O órgão alerta que os dados expostos podem ser usados para tornar tentativas de fraude mais convincentes. Por isso, recomenda atenção a mensagens e contatos suspeitos que solicitem informações pessoais, senhas ou pagamentos.

O caso foi comunicado à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e ao Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo (CTIR Gov).

Canal de atendimento

Pessoas com dúvidas sobre o incidente podem procurar o encarregado pelo tratamento de dados pessoais do Ministério da Fazenda pelo canal oficial Fala.BR.

O Tesouro afirma que alguns serviços permanecerão indisponíveis até a conclusão das verificações técnicas e da correção das vulnerabilidades identificadas.