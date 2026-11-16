Caminhos da Reportagem mostra negócios de impacto social

"As pessoas precisam saber que isso existe. É um campo de trabalho para muita gente, um trabalho com propósito", afirma a professora Rita Afonso, da Faculdade de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Segundo a professora, o negócio de impacto social segue quatro critérios.

"O primeiro é que ele tem a intencionalidade de resolver um problema social. O segundo é que essa seja a principal atividade do negócio. O terceiro é que o negócio possa mensurar o impacto que provoca. E o quarto, que esse trabalho seja feito com mecanismos de mercado, ou seja, tem que vender produto ou serviço."

O Carteiro Amigo Express é uma das iniciativas brasileiras que já estão fazendo a diferença, provando que é possível empreender, gerar renda e, ao mesmo tempo, promover mudanças na sociedade. Criada no Rio de Janeiro, a empresa é especializada em entregas, retirada e postagem de encomendas em favelas e comunidades urbanas onde os endereços não têm numeração, nome formal de rua ou CEP.

Para Pedrinho Júnior, CEO do Carteiro Amigo Express, as favelas vêm tomando sua visibilidade gradativamente, e as empresas começam a entender que ali existe uma demanda reprimida. "O Carteiro Amigo nada mais é do que uma empresa que se denomina o primeiro porteiro da favela.

Grandes movimentos vêm de soluções, às vezes, muito simples, que é ter uma central onde tem endereço". Todos os funcionários da empresa são moradores de favelas e 30% da frota de motoristas são egressos do sistema carcerário. Uma segunda camada de impacto social, segundo Pedrinho. As empresas, quando precisam entregar e acessar essas áreas, contratam o Carteiro Amigo, que está presente em todo o país e faz 5 mil entregas por dia.

A Barkus é outro exemplo de negócio de impacto social. Com foco em democratizar o acesso à educação financeira para jovens e adultos, o negócio foi criado há dez anos. "O nome Barkus vem de estar todo mundo no mesmo barco, porque é uma coisa de pensar o quanto a prosperidade individual também está associada à prosperidade coletiva. Então, a gente tem muito essa mentalidade de crescer e trazer a sociedade junto", explica Gabriel Orsi, sócio e diretor da empresa.

Um dos produtos criados pela Barkus é a Iara, uma inteligência artificial que oferece educação financeira no WhatsApp, com interação e uma linguagem simples. As Iaras já alcançaram mais de 260 mil pessoas. Para escolas púbicas, a plataforma é gratuita. Gabriel viajou do Rio de Janeiro para Formosa, em Goiás, para acompanhar o impacto social gerado pelo seu negócio.

"É uma sensação assim, nossa, está funcionando!", afirma Gabriel. A estudante Mayza Santana de Sousa fez a jornada de educação financeira criada pela Barkus. "Teve uma época na minha vida que eu consumia bastante coisa que não tinha necessidade, sabe? Depois que eu fiz a Iara, melhorou essa minha questão. Agora eu sempre penso antes de comprar."

Há negócios sociais que nascem como organização não governamental. O Instituto Farol da Quebrada, do Distrito Federal, tem como missão transformar realidades com educação, esporte e qualificação profissional, e se prepara para atuar também como negócio de impacto social. O diretor executivo da organização, Flávio Almeida, estudou na Falcons University, uma faculdade gratuita que já formou mais de dois mil líderes comunitários nos últimos sete anos. "Hoje nós temos doadores de pessoa física, patrocínio de empresas, editais, leis de incentivo. Vai ser algo revolucionário para a gente poder abrir um negócio social na área de tecnologia".

O programa vai detalhar essas e outras iniciativas que têm promovido mudanças sociais, como o Estúdio Escola, um programa sociocultural de formação profissionalizante e gratuita em animação, da empresa Baluarte; e a Onda SUP, que desenvolve um trabalho com crianças e adolescentes do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento por meio da remoterapia no Lago Paranoá, em Brasília.

Sobre o programa

No final de 2025, o programa da

ultrapassou a marca de 100 prêmios recebidos. Os reconhecimentos atestam a relevância editorial, a qualidade jornalística e o compromisso da equipe com reportagens aprofundadas sobre os mais variados temas de interesse público.

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