O Brasil superou a meta de atração de turistas internacionais de 2026 com dois meses de antecedência.

A meta foi estabelecida pelo Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024-2027, e o resultado alcançado até outubro manteve o patamar recorde de 2025.

. O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, comemorou o resultado.

"Conquistamos, de forma definitiva, uma posição de destaque no turismo global. Essa é mais uma garantia de que estamos no caminho certo, sempre crescendo e buscando os melhores resultados."

Sete em cada dez (71%) turistas estrangeiros chegaram ao Brasil de avião. O presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Bruno Reis, exaltou que isso mostra o aumento da conectividade aérea do país.

"Mesmo diante de um cenário internacional complexo, conseguimos manter o patamar recorde de 2025 e ampliar nossa presença no mercado global. Nosso objetivo é transformar esse interesse em mais viagens, negócios e dinheiro novo circulando na economia, gerando oportunidades para quem vive e trabalha nos nossos destinos."

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De onde vêm os turistas que chegam ao Brasil

Argentina: 2.494.421;

Chile: 647.295;

Estados Unidos: 625.625;

Uruguai: 474.430;

Paraguai: 414.032.

Crescimento no número de turistas

Apesar do destaque de países do continente americano,

O país recebeu 80,8% a mais de chineses em 2026, com um salto de 83.788 para 151.466. Veja os destaques:

China: 151.466 (+80,8%);

Colômbia: 192.645 (+23,9%);

México: 120.942 (+20,7%);

Portugal: 235.115 (+19,4%);

Espanha: 144.371 (+14,6%).

Por onde os turistas entraram no Brasil

São Paulo e Rio de Janeiro continuam sendo os dois principais portões de entrada no país, tendo recebido mais de 2 milhões de turistas em seus aeroportos internacionais até outubro.

O crescimento no número de entradas foi mais acelerado no Rio Grande do Norte, com uma alta de 128,8% (de 25.967 para 59.411), e em Pernambuco, com aumento de 62,6% (de 80.799 para 131.348).

A relação de locais que registraram taxas expressivas de expansão também inclui o Pará (29,6%, de 25.540 para 33.102), o Ceará (21,4%, de 90.449 para 109.829) e o Acre (8,3%, de 19.146 para 20.735).

Gastos de turistas estrangeiros

O valor representa uma alta de 10% em relação aos US$ 7,61 bilhões (R$ 41,4 bilhões) verificados no mesmo período de 2025.