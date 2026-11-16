Na bolsa, o Ibovespa recuou quase 2%, aos 169 mil pontos, enquanto o petróleo registrou perdas superiores a 3% no mercado internacional.

A expectativa em relação à política fiscal brasileira, a indefinição da equipe econômica do próximo mandato e o cenário externo desfavorável marcaram o desempenho dos mercados.

Números do dia

Dólar comercial: R$ 5,778 (+2,17%);

Dólar em novembro: alta acumulada de 6,12%.

Dólar em 2026: valorização de 5,26%.

Ibovespa: 169.295,41 pontos (-1,83%);

Volume financeiro da B3: R$ 27,43 bilhões;

Petróleo tipo Brent: US$ 92,44 o barril (-3,55%);

Petróleo tipo WTI: US$ 85,72 o barril (-3,21%).

Câmbio

O dólar comercial avançou 2,17% nesta segunda-feira, encerrando a sessão cotado a R$ 5,778. Pouco antes das 16h, a moeda estadunidense chegou a R$ 5,794, aproximando-se da marca de R$ 5,80. Foi o maior valor de fechamento desde 17 de abril de 2025, quando terminou o pregão a R$ 5,804.

Um dos principais pontos de atenção é o projeto de lei complementar que prevê medidas de ajuste fiscal com impacto estimado de até R$ 60 bilhões em 2027. O Senado deve analisar nesta terça-feira (17) os destaques da proposta.

No cenário internacional, a moeda estadunidense também ganhou força diante de uma cesta de divisas, sustentada por dados de inflação dos Estados Unidos e declarações de integrantes do Federal Reserve (Fed), o banco central, favoráveis à manutenção de uma política monetária mais restritiva.

Nesta segunda, o Banco Central divulgou o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB). Em setembro, o indicador caiu 0,20%, na comparação com agosto, considerando os ajustes sazonais. No terceiro trimestre, a retração foi de 0,9% em relação aos três meses anteriores.

Bolsa

Principal índice da Bolsa brasileira, o Ibovespa encerrou o pregão com queda de 1,83%, aos 169.295,41 pontos. Durante a sessão, o indicador oscilou entre a mínima de 168.490,96 pontos e a máxima de 172.457,56 pontos.

A saída de capital estrangeiro também marcou o desempenho da B3. Desde o fim do processo eleitoral, a bolsa registra fluxo líquido negativo de recursos internacionais. Em novembro, o saldo negativo já se aproximava de R$ 5,5 bilhões.

No exterior, as bolsas de Nova York também fecharam em baixa. O índice S&P 500 (das 500 maiores empresas dos Estados Unidos) recuou 1,92%, em meio às incertezas relacionadas ao setor de inteligência artificial e à expectativa pelo balanço da Nvidia, previsto para esta semana.

Petróleo

Os contratos futuros de petróleo fecharam em forte queda nesta segunda-feira, com recuos superiores a 3% nas principais referências internacionais.

Referência internacional negociada em Londres, o barril do tipo Brent para janeiro, caiu 3,55% e encerrou a sessão a US$ 92,44.

O petróleo WTI, referência nos Estados Unidos, com vencimento em dezembro, recuou 3,21%, fechando a US$ 85,72 por barril.

A queda ocorreu em meio à recuperação dos embarques de petróleo pelo Estreito de Ormuz, no Oriente Médio, apesar da continuidade das tensões entre Irã e Estados Unidos.

O mercado também acompanha as perspectivas de aumento da oferta global da commodity e sinais de enfraquecimento da demanda. A possibilidade de formação de um excedente de petróleo em 2027 contribuiu para a pressão sobre as cotações.

Apesar da recuperação dos fluxos de exportação, a região ainda registra episódios de tensão. Segundo informações divulgadas pela agência iraniana IRNA, um navio-tanque foi atingido por uma mina e pegou fogo a leste do Estreito de Ormuz.

* Com informações da Reuters