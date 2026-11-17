A observação foi em resposta à preocupação manifestada por senadores com uma eventual alta do índice.

Pode haver algum pequeno impacto inflacionário, mas estamos passando por um processo em que os empresários vão aprender a precificar seus bens e serviços de acordo com a nova legislação tributária, considerando os créditos a que têm direito e os débitos pelos quais são responsáveis, disse Durigan durante audiência na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Na avaliação do ministro, à medida que essa precificação for sendo compreendida e ajustada ao longo dos próximos meses, teremos uma redução desse impacto inflacionário. Ele acrescentou que o Ministério da Fazenda acompanhará o processo de perto.

Tributação corporativa

Durante a audiência, Durigan defendeu o avanço de uma reforma da tributação corporativa, incluindo a desoneração da folha de pagamentos.

Segundo o ministro, a medida deve ser discutida diante das mudanças no mercado de trabalho e da crescente incorporação de tecnologia pelas empresas.

"É importante desonerar a folha, mas sem causar um prejuízo significativo à Previdência", afirmou.

De acordo com Durigan, a discussão deve ocorrer com total compromisso de neutralidade fiscal, transferindo para outras bases de incidência tributária parte da carga atualmente cobrada sobre a folha de salários, como o faturamento ou o resultado das empresas.