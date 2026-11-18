Os dados fazem parte do estudo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, divulgado nesta quarta-feira (18), na semana da Consciência Negra, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O levantamento reúne dados detalhados sobre pessoas pretas e pardas no país. De acordo com o Estatuto da Igualdade Racial, a população negra é formada por essas duas classificações.

Jovens na faculdade

O levantamento apresenta a taxa ajustada de frequência escolar líquida, indicador que mede quantos alunos estão em séries adequadas à idade.

Os números revelam que,

A diferença se agrava no ensino médio: 84,9% dos alunos brancos estavam na série adequada para a idade, enquanto a taxa dos negros fica em 77,8%.

Já entre os jovens brancos de 18 a 24 anos, a taxa é 39,6% deles na faculdade, quase o dobro do indicador de pretos e pardos na faixa etária (22%).

Ingresso na universidade

Outro dado que mostra a diferença educacional está no ingresso na universidade.

A coordenadora de População e Indicadores Sociais do IBGE, Luanda Botelho, ressalta que políticas de ação afirmativa têm contribuído para facilitar a entrada de pretos e pardos na universidade.

Conseguiram ampliar o acesso da população preta e parda, diz.

No entanto, ela aponta que é preciso mais tempo para que haja mais igualdade entre negros e brancos no ensino superior.

Segundo ela, cerca de 20 anos de política educacional não conseguem corrigir 500 anos de desigualdade racial.

Ela cita como elemento que favorece a desigualdade o fato de negros precisarem abandonar o ensino.

Entre os jovens que não concluíram o ensino médio ou até que concluíram o ensino médio e precisam parar de estudar para ir para o mercado de trabalho, há maior prevalência dos jovens pretos ou pardos.

Em 2025, entre os jovens de 18 a 24 anos que haviam concluído o ensino médio, mas não continuaram no sistema de ensino por terem de trabalhar, dois terços (66,1%) eram pessoas pretas ou pardas.

Curso e remuneração

Os dados revelam que há prevalência de pessoas brancas em cursos superiores que costumam proporcionar maiores remunerações no mercado de trabalho.

Os brancos eram maioria, por exemplo, nos cursos de medicina presencial (61,2% do total de matrículas), veterinária (56,2%) e odontologia (52,5%).

Já os negros eram mais da metade dos matriculados nas faculdades de pedagogia (51,9%) e serviço social (55,2%), profissões tradicionalmente associadas a menores rendimentos.

>> Leia aqui: Pretos e pardos ocupam apenas 30,7% dos cargos gerenciais, mostra IBGE

Pós-graduação

A prevalência de brancos é visível também na pós-graduação stricto sensu.

Em 2016, a taxa entre os brancos era 3,3% contra 1,1% entre os negros.

Professores

A sub-representação de pretos e pardos no ensino superior se reflete também no corpo docente.

Em 2024, as universidades brasileiras tinham 231,7 mil professores brancos e 86,6 mil negros. Essa relação equivale a 2,7 professores brancos para cada docente preto ou pardo.

Os negros representavam 23% do total de professores, ao mesmo tempo em que somavam 56,8% da população brasileira naquele ano (pretos, 10,7%, e pardos, 46,1%).

Em 14 anos, houve redução dessa desigualdade. Em 2010, eram 4,11 pessoas brancas lecionando em faculdades para cada professor negro.

A maior redução ocorreu nas instituições públicas, onde a relação caiu de 4,4 em 2010 para 2,4 em 2024.

Para Luanda Botelho, a diminuição da desigualdade é importante para propiciar sentimentos de pertencimento e de representatividade entre alunos negros.

Algo que pode também influenciar as trajetórias educacionais, diz.

>> Leia aqui: É só a cor: estudante negra relata episódios de racismo na faculdade

Analfabetismo

Os números disponibilizados pelo IBGE demonstram que a desigualdade racial está presente também na forma mais elementar da educação.

Na população de 15 a 24 anos de idade, o indicador ficava sempre abaixo de 1%, independentemente da cor da pessoa.

Reflete a ampliação do acesso à educação nas etapas mais iniciais do percurso escolar, avalia Luanda Botelho.

No entanto, à medida que a idade vai crescendo, avança também a disparidade racial. Entre as pessoas com mais de 65 anos, o analfabetismo entre os brancos chega a 8,6%. Já entre os negros, a 23,7%.