O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) injetou R$ 254 bilhões na economia, por meio de crédito, nos primeiros nove meses de 2026. O dado faz parte do resultado financeiro da instituição, divulgado nesta quinta-feira (19), em sua sede, no Rio de Janeiro.

Esse montante representa crescimento de 9% em relação ao mesmo período do ano passado, sem contar a inflação do período.

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As aprovações de crédito nos três primeiros trimestres representam alta de 35% em comparação com o mesmo período de 2025, também sem descontar a inflação.

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O valor das aprovações é maior que os dos desembolsos porque parte dos recursos costuma ser liberada em etapas as chamadas tranches em vários anos.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou a participação crescente do banco no fomento da economia do país.

"O que esse balanço, mais uma vez, mostra é uma evolução muito sólida, muito rápida e muito promissora do BNDES. A nossa capacidade de indução e de fomento ao crédito vem crescendo expressivamente".

Setores

O banco público, ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, informou os setores da economia que tiveram aprovação de liberação de recursos de janeiro a setembro:

Infraestrutura (inclui caminhões): R$ 75,7 bilhões;

Agropecuária: R$ 42,9 bilhões;

Indústria: R$ 40,8 bilhões;

Comércio e Serviços: R$ 31,1 bilhões.

O banco destacou ainda que,

, uma participação "muito forte", na avaliação da diretoria.

Lucro

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O lucro líquido recorrente, ou seja, que exclui do cálculo eventos pontuais, como ganho com venda de ações e recebimento de dividendos de empresas investidas, ficou em R$ 12,3 bilhões, um aumento de 10% em relação a 2025.

Efeitos não recorrentes incluíram basicamente R$ 2,5 bilhões de proventos de empresas investidas, principalmente Petrobras e JBS (frigorífico), além de R$ 5 bilhões em vendas de ações (com destaque para R$ 3,6 bilhões da Petrobras e R$ 1 bilhão da Companhia Paranaense de Energia, a Copel).

O banco terminou setembro com R$ 94,1 bilhões em participação de empresas, sendo as principais Petrobras, JBS (frigorífico), Axia (antiga Eletrobras) e Copel. Essa carteira rendeu R$ 70,3 bilhões desde 2023.

Fonte de recursos

O BNDES mescla recursos próprios e do governo para financiar empresas e projetos estratégicos para o país.

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Na categoria incentivados, estão incluídas iniciativas como o Plano Safra, para a agropecuária; o Brasil Soberano, que apoia empresas afetadas pelo tarifaço americano; o Fundo Clima, voltado ao combate das mudanças climáticas; e o Move Motoristas, para motoristas de aplicativo e taxistas.

Comparação com bancos

A diretoria do BNDES apresentou comparações com outros bancos, para contextualizar a competitividade da instituição.

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Outro indicador apresentado foi o Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE, na sigla em inglês para Return on Equity), de 17,6%, segundo o diretor financeiro e de mercado de capitais, Alexandre Abreu.

"O ROE é, talvez, se não a principal, uma das principais medidas de como é a lucratividade de um banco, de uma empresa. Para cada R$ 100 que se coloca no banco, retornam R$ 17,6 [de lucro]", explicou.

A diretoria ressaltou que, apesar de o BNDES ser um banco de desenvolvimento 100% estatal, apresenta o terceiro melhor ROE do mercado bancário brasileiro. Os dois primeiros foram o BTG Pactual (26,9%) e o Itaú (24,1%).

Os diretores apontaram ainda que, desde 2023, quando houve a mudança de governo e início da gestão Mercadante, a média de lucro recorrente líquido é de R$ 14,2 bilhões, 65% acima da média do governo de Jair Bolsonaro (2019-2022).

Sem risco moral do agro

A taxa de inadimplência, atraso de mais de 90 dias nos pagamentos, ficou em 0,05%, bem abaixo do Sistema Financeiro Nacional (4,98% geral e 0,71% para grandes empresas).

Em relação ao crédito para a agropecuária, Mercadante mencionou que o banco é rigoroso na avaliação de concessão de crédito, de forma que não é impactado pelo chamado risco moral do agro, calote que derrubou o lucro do Banco do Brasil no terceiro trimestre.

O BNDES tem um padrão de financiamento que é discutir com rigor a qualidade do projeto, o rating [classificação de risco de crédito] das empresas, disse. Em algumas linhas, nós somos um banco de segundo piso. Somos menos expostos ao risco direto.

Nordeste

Ao defender a descentralização regional de empréstimos do BNDES, Mercadante destacou que as aprovações para negócios na região Nordeste alcançaram R$ 18,1 bilhões de janeiro a setembro, avanço de 62,7% em relação ao mesmo período de 2025. No Norte, as aprovações cresceram 54%.

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Vamos ter pequenos escritórios de promoção, divulgação e de acolhimento para tentar desconcentrar ainda mais o crédito.