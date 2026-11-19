Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.088 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (19).O prêmio acumulou e está estimado em R$ 45 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados foram: 10 - 21 - 24 -28 - 34 - 44
- 15 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 93.739,59 cada
- 2.750 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 730,43
O próximo concurso será no domingo (22).
Apostas
As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.