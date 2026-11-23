O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) está com inscrições abertas para formar um grupo de empreendedores para atuar numa plataforma digital de negócios entre os mercados brasileiro e africano.

As inscrições são gratuitas e seguem até 30 de novembro. A seleção também contempla empresários interessados apenas em adquirir produtos ou serviços de países da África.

Estudo

.

As inscrições podem ser feitas pelo site da plataforma.

No período de um ano, os brasileiros aprovados poderão estabelecer contatos comerciais, identificar oportunidades e negociar com outros empreendedores de diferentes mercados com custos subsidiados pelo Sebrae. A ferramenta digital já disponibiliza oportunidades de negócios, com destaque para os setores da economia criativa e de serviços tecnológicos.