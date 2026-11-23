Além do câmbio, o mercado aumentou a expectativa para a inflação e reduziu a previsão de crescimento da economia.

Câmbio e inflação

As estimativas para os anos seguintes também ficaram mais altas. O mercado prevê a moeda norte-americana em R$ 5,50 ao fim de 2028 e em R$ 5,55 no encerramento de 2029.

Para 2026, a projeção para a inflação oficial passou de 5,11% para 5,15%. Para 2027, a estimativa subiu de 5% para 5,12%. As previsões para 2028 e 2029 permaneceram em 4%.

PIB e Selic

A previsão para a taxa básica de juros, a Selic, foi mantida em 13,75% ao ano no fim de 2026. Para 2027, a estimativa subiu de 12,75% para 13% ao ano. As projeções para 2028 e 2029 permaneceram em 11% e 10,5%, respectivamente.

Em momentos de inflação mais baixa, a autoridade monetária pode reduzir a taxa para estimular a atividade econômica.

O boletim Focus reúne semanalmente as expectativas de instituições financeiras para os principais indicadores da economia.