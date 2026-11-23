Motoristas de Orlando estão encontrando preços mais baixos nos postos de gasolina às vésperas do Thanksgiving, celebrado nesta quinta-feira (26). Segundo levantamento da GasBuddy divulgado nesta segunda-feira (23), o preço médio do galão de gasolina na cidade chegou a US$ 3,48, uma queda de 12,4 centavos em relação à semana anterior.

A pesquisa considerou 856 postos de combustível na região. Apesar da redução recente, o valor ainda está 33,5 centavos acima do registrado no mesmo período do ano passado.

A diferença entre os estabelecimentos também chama a atenção. No domingo (22), o posto com o menor preço registrado em Orlando vendia o galão por US$ 3,03, enquanto o mais caro cobrava US$ 3,99. Em um abastecimento de 15 galões, a diferença pode representar uma economia de US$ 14,40 para quem escolhe o posto mais barato.

Em outras cidades da região, os preços médios também apresentaram queda. Tampa registrou US$ 3,45 por galão, enquanto Ocala chegou a US$ 3,37. Já Gainesville apresentou uma média mais elevada, de US$ 3,68.

Queda também é registrada em todo o estado

Na Flórida, o preço médio da gasolina caiu pelo 16º dia consecutivo, chegando a aproximadamente US$ 3,47 por galão no domingo, segundo a AAA. A redução acumulada nesse período foi de 36 centavos.

A queda representa um alívio para os motoristas em um dos períodos de maior movimentação nas estradas americanas. De acordo com a AAA, mais de 4,6 milhões de moradores da Flórida devem viajar durante o Thanksgiving, sendo que aproximadamente 4,2 milhões farão o percurso de carro.

A entidade prevê que as estradas fiquem especialmente movimentadas na terça-feira (24) e na quarta-feira (25), principalmente durante a tarde e o início da noite. O retorno deve concentrar mais trânsito no domingo (29) e na segunda-feira (30).

Apesar da redução, a gasolina ainda está mais cara do que no Thanksgiving do ano passado. A média estadual registrada neste domingo ficou aproximadamente 55 centavos acima do valor observado no mesmo período de 2025.

A orientação para quem pretende viajar é pesquisar os preços antes de abastecer, comparar os valores entre postos e planejar o trajeto com antecedência para evitar gastos desnecessários durante o feriado.