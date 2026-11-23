O projeto será votado diretamente no plenário da Câmara, em sessão extraordinária, sem passar por comissões.

A expectativa do governo é que o texto seja aprovado na Câmara sem sofrer alterações.

Para tanto, o relator da matéria na Casa, deputado Mauro Benevides Filho (União-CE), apresentou um parecer sem alterações ao texto aprovado pelos senadores. Entretanto, até o início da tarde desta segunda-feira, a proposta já havia recebido 31 emendas para modificar o texto, a maioria da oposição.

O projeto prevê medidas para reduzir despesas e ampliar a arrecadação, com economia estimada entre R$ 45,1 bilhões e R$ 56,1 bilhões em 2027. A projeção considera tanto o aumento da arrecadação quanto o controle das despesas e se refere ao chamado resultado primário, a diferença entre o que o governo arrecada e o que gasta antes do pagamento dos juros da dívida.

Entre os itens do texto, está uma mudança no arcabouço fiscal para permitir ao governo fazer bloqueios adicionais de despesas para alcançar a meta fiscal e, a partir do ano que vem, reduzir de 2,5% para 2% o limite de crescimento dos gastos acima da inflação nos anos em que forem adotadas medidas de contenção.

O projeto também reduz benefícios tributários, permite adiar parte dos repasses a estados e municípios previstos na Lei Kandir e estabelece prazo de 120 dias para o Congresso regulamentar os pagamentos acima do teto do funcionalismo público, atualmente de R$ 46,3 mil.

O texto aprovado no Senado prevê a realização de repasses de R$ 2 bilhões anuais da União aos estados, com base na Lei Kandir, entre 2028 e 2030.

Na proposta original do ajuste fiscal, o governo reduzia esse repasse do valor atual de R$ 4 bilhões para R$ 1 bilhão por ano, e adiava o restante do pagamento de forma parcelada entre 2031 e 2037.

A alteração foi fruto de um acordo com a oposição. A medida atendeu a uma preocupação dos governadores, que teriam menos recursos do Orçamento federal como compensação da Lei Kandir.

Em vigor desde 1996, essa lei isentou empresas exportadoras de produtos agropecuários e industrializados do pagamento do ICMS, um tributo estadual, com o objetivo de estimular as exportações e a competitividade dos produtos brasileiros. Como a isenção prejudicou a arrecadação estadual, a União ficou de garantir as compensações, que nunca ocorreram de forma regular.

Desde 2020, no entanto, a Lei Complementar 176 assegurou repasses do governo federal aos estados no valor de R$ 4 bilhões por ano, até 2037. A reforma tributária promulgada em 2023 elimina o ICMS e mantém a isenção para produtos destinados à exportação.