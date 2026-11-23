A suspensão foi determinada pela CVM devido ao descumprimento, por mais de 12 meses, das obrigações periódicas de divulgação de informações financeiras. Com a medida, o BRB fica impedido de negociar ações e outros valores mobiliários em mercados regulamentados até que regularize sua situação.

Em nota,

O BRB permanece em pleno funcionamento, mantendo a prestação regular de seus produtos e serviços, o atendimento a seus clientes e o cumprimento de suas obrigações perante depositantes, fornecedores e demais parceiros comerciais, preservada a continuidade de suas operações.

Banco reconhece gravidade

No comunicado,

A instituição atribuiu o cenário a um contexto de circunstâncias extraordinárias e adversas, relacionado à liquidação de instituições integrantes do conglomerado Banco Master pelo Banco Central.

Segundo o banco, os acontecimentos provocaram impactos patrimoniais, contábeis e jurídicos.

O BRB também afirmou que se considera uma instituição afetada e potencialmente lesada pelas operações investigadas.

Nesse contexto, a Companhia figura como instituição afetada e potencialmente lesada, adotando medidas destinadas à preservação de seus direitos, à apuração de responsabilidades e à reparação de eventuais prejuízos.

A atual direção do banco e o governo do Distrito Federal (GDF), acionista controlador da instituição, concentram esforços para promover a recomposição patrimonial e aprimorar os mecanismos de governança.

Balanço segue pendente

O BRB ainda não divulgou o balanço financeiro de 2025, cuja publicação estava prevista para março de 2026. O último balanço, referente ao primeiro semestre do ano passado, foi publicado em 29 de agosto de 2025.

A divulgação das demonstrações financeiras está atrasada em meio aos impactos das operações realizadas com o Banco Master, que envolvem a aquisição de carteiras de crédito sob suspeita de irregularidades.

O caso é investigado pela Polícia Federal no âmbito da Operação Compliance Zero.

Crise com Banco Master

A crise do BRB teve origem nas operações realizadas com o Banco Master, instituição controlada por Daniel Vorcaro.

Em março de 2025, o banco público anunciou a intenção de adquirir parte do capital do Master. A proposta previa a compra de 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais da instituição privada, mas a operação não foi concluída.

As investigações da Polícia Federal avançaram sobre negócios entre as duas instituições. Segundo a corporação, pelo menos R$ 12,2 bilhões em ativos adquiridos pelo BRB apresentam indícios de irregularidades.

Em abril de 2026, uma nova fase da investigação levou à prisão do ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa. A Polícia Federal suspeita que ele tenha permitido operações sem garantias adequadas e sem observar práticas de governança.

Empréstimo de R$ 6,6 bilhões

Desde o início da crise, o GDF busca alternativas para reforçar o capital do banco e cobrir possíveis perdas relacionadas às operações com o Master.

Em maio, o governo distrital recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar viabilizar um empréstimo de R$ 6,6 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC), com aval da União.

A operação ainda não teve uma decisão definitiva. O Ministério da Fazenda tem demonstrado resistência em conceder garantias diante das dúvidas sobre a capacidade de pagamento do controlador.

Caso o empréstimo não seja pago, a União poderá ser chamada a honrar a dívida, o que representa um risco para os cofres públicos.

Negociação suspensa

A decisão da CVM impede que os valores mobiliários do BRB sejam negociados em bolsa ou em mercados de balcão, organizados ou não.

O banco tem ações negociadas na B3 sob os códigos BSLI3, para ações ordinárias, e BSLI4, para ações preferenciais.

Na sexta-feira (19), os papéis eram negociados a R$ 1,89 e R$ 1,95, respectivamente. As ações acumularam queda de quase 75% em um ano, em meio à crise financeira e às incertezas sobre os prejuízos relacionados ao Banco Master.

O BRB informou que manterá acionistas e o mercado atualizados sobre eventuais desdobramentos relevantes, conforme as exigências legais e regulatórias.