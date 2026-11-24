Correntistas poderão, em breve, organizar recursos mantidos em diferentes bancos, programar transferências entre contas próprias e automatizar a proteção de saldo com novas aplicações do Open Finance.

A proposta é reduzir a complexidade tecnológica para transformar funcionalidades do Open Finance em serviços práticos para os consumidores.

Uma das idealizadoras do Open Finance, a companhia é uma das fundadoras da Associação dos Iniciadores de Transação de Pagamentos, entidade que representa os ITPs e participa de reuniões periódicas com o Banco Central.

Integração entre bancos

Entre as funcionalidades possíveis estão:

Transferências recorrentes entre contas próprias;

Reposição automática de saldo quando uma conta fica abaixo do limite definido;

Proteção contra uso do cheque especial, com recursos disponíveis em outra instituição;

Concentração de valores dispersos em contas diferentes;

Arredondamento de compras para destinar pequenas quantias a reservas financeiras.

As operações são realizadas por Pix, diretamente entre as instituições financeiras. O Iniciador não mantém a custódia dos recursos.

Desenvolvimento com IA

Segundo Gustavo Bresler, cofundador e diretor de produto (CPO) do Iniciador, o objetivo é reduzir o tempo e o esforço necessários para lançar novos serviços.

Já são quase 290 milhões de contas conectadas ao Open Finance, contra 22 milhões em 2022. A infraestrutura existe. Agora precisamos inovar mais rápido e transformar esse potencial em serviços que facilitem a vida das pessoas, afirma.

Atualmente, um banco tradicional leva de seis meses a um ano para desenvolver um novo serviço no Open Finance. A nova ferramenta promete criar o mesmo tipo de produto em uma tarde.

De acordo com Bresler, o intervalo é reduzido porque o Iniciador Actions elimina a necessidade de as instituições financeiras reconstruírem a estrutura tecnológica a cada nova aplicação. A criação não depende mais da fila interna dos departamentos de Tecnologia da Informação e reduz a necessidade de testes.

Segurança do consumidor

. As movimentações automáticas ficam restritas a contas de mesma titularidade.

O consumidor também pode cancelar a autorização quando quiser. Caso uma operação envolva transferência para terceiros, é necessária validação específica por biometria no dispositivo do usuário.

Open Finance em expansão

O lançamento ocorre em um momento de expansão do Open Finance brasileiro, que reúne quase 290 milhões de contas conectadas.

Lançado em 2021, o Open Finance substituiu o Open Banking. Esse modelo permite o compartilhamento de dados entre instituições financeiras, com o consentimento do correntista e a manutenção de padrões de segurança regulados pelo Banco Central.

Iniciador de Pagamento

O Iniciador de Transação de Pagamento é uma instituição autorizada pelo Banco Central que permite ao cliente iniciar uma operação financeira, como uma transferência ou um Pix, a partir de uma plataforma diferente daquela em que mantém sua conta. Com a autorização do usuário, o iniciador transmite a ordem de pagamento à instituição onde o dinheiro está depositado.