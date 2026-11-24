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A aquisição, no valor de R$ 2,8 bilhões, prevê a atuação na produção e comercialização de combustíveis de baixo carbono, com capacidade de produção de etanol de 800 milhões de litros por ano.

A transição energética demanda um portfólio cada vez mais diversificado, capaz de combinar a produção de petróleo e gás com o desenvolvimento de combustíveis renováveis e de baixo carbono, avaliou a presidente da estatal, Magda Chambriard.

Segundo Magda, a entrada no setor de etanol representa um passo importante na construção de competências, parcerias e oportunidades de negócios que contribuirão para manter a relevância da Petrobras na oferta de energia nas próximas décadas