O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a depositar, nesta terça-feira (24), os benefícios e auxílios referentes a novembro, além da parcela única do décimo terceiro salário para quem passou a receber o abono anual depois de abril deste ano. Os depósitos seguem até o dia 7 de dezembro.

Têm direito ao décimo terceiro salário os segurados do INSS que já recebem aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), auxílio-acidente ou auxílio-reclusão.

Em nota, o INSS advertiu que é de extrema importância que os beneficiários estejam atentos ao dia em que irão receber.

. Por exemplo, se o número do benefício for 0108-4, o dígito final a ser considerado é o 8, enquanto o 4 deve ser ignorado.

Até um salário mínimo (R$ 1.621,00) mensal: depósitos começam nesta terça-feira (24) para cartão com final 1, e terminam em 7 de dezembro, para final 0.

Acima de um salário mínimo: depósitos começam em 1º de dezembro, para finais 1 e 6, e seguem até 7 de dezembro, para finais 5 e 0.

Confira, abaixo, o calendário de novembro:

Final 1: 24 de novembro

Final 2: 25 de novembro

Final 3: 26 de novembro

Final 4: 27 de novembro

Final 5: 30 de novembro

Final 6: 1º de dezembro

Final 7: 2 de dezembro

Final 8: 3 de dezembro

Final 9: 4 de dezembro

Final 0: 7 de dezembro

Finais 1 e 6: 1º de dezembro

Finais 2 e 7: 2 de dezembro

Finais 3 e 8: 3 de dezembro

Finais 4 e 9: 4 de dezembro

Finais 5 e 0: 7 de dezembro