O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que o governo publicará na próxima semana as portarias que vão regulamentar as jornadas especiais após a promulgação da emenda constitucional que reduziu a jornada semanal de trabalho e instituiu a escala de cinco dias de trabalho por dois de descanso (5x2).

Essas portarias estão no forno, sendo finalizadas. Ainda nesta semana, ou, no mais tardar, na próxima, devemos publicá-las, disse o ministro referindo-se às portarias voltadas às jornadas especiais.

Acordos coletivos

Recomendo que empresários e trabalhadores corram para fechar os acordos até o dia 16 [de dezembro]. Esse é o cenário ideal, afirmou.

De acordo com o ministro, os acordos coletivos poderão disciplinar a distribuição das oito ou nove folgas mensais. Sem negociação, valerá diretamente a escala 5x2 prevista na Constituição, com folgas no fim de semana.

Produtividade

Ao defender a redução da jornada, Marinho reiterou o argumento de que a medida é compensada pelo aumento da produtividade, proporcionado pelos avanços tecnológicos nas últimas décadas.

Essa redução vem na esteira da evolução tecnológica e do aumento da produtividade, disse ele, acrescentando que as empresas têm produzido cada vez mais, mesmo quando empregam menos trabalhadores.

O ministro minimizou as críticas de parte do setor empresarial à mudança. O chororô sempre existe. É normal. Sempre aconteceu. Em todos os momentos de conquista da classe trabalhadora, o setor econômico reclama.

Fiscalização

Marinho lembrou que o cumprimento das novas regras será acompanhado pela Inspeção do Trabalho. Segundo ele, a atuação dos auditores deverá observar o cumprimento da jornada e das regras estabelecidas pela emenda constitucional, especialmente nos setores que não firmarem acordos coletivos.

A fiscalização poderá atuar a partir de denúncias e procedimentos de inspeção do trabalho. Em caso de irregularidades, as empresas poderão ser autuadas e, conforme a situação apurada, poderão ser encaminhados ao Ministério Público do Trabalho (MPT).