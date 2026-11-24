A arrecadação das receitas federais somou R$ 293,975 bilhões em outubro deste ano, informou a Receita Federal. O valor representa aumento real de 7,28% em relação ao mesmo mês de 2025 e é o maior já registrado para meses de outubro desde o início da série histórica, em 1995.

As receitas administradas pela Secretaria da Receita Federal totalizaram R$ 273,367 bilhões em outubro, com alta real de 5,8%. No acumulado do ano, essas receitas somaram R$ 2,524 trilhões, crescimento real de 6,77%.

Economia, salários e receitas extraordinárias

Em outubro, eventos considerados atípicos renderam R$ 5,91 bilhões aos cofres federais. Desse total, R$ 3 bilhões vieram de pagamentos extraordinários de IRPJ e CSLL , enquanto R$ 2,91 bilhões tiveram origem na cobrança do imposto de exportação sobre petróleo bruto.

. As receitas previdenciárias cresceram 4,13%, para R$ 63,61 bilhões. Já a arrecadação sobre importações avançou 20,05%, alcançando R$ 13,68 bilhões.

. Desse total, R$ 15,8 bilhões vieram do imposto de exportação sobre petróleo e R$ 14 bilhões de recolhimentos atípicos de IRPJ e CSLL.

Setores

No caso das apostas, a arrecadação do setor chegou a R$ 12,1 bilhões nos dez primeiros meses do ano, ante R$ 8,3 bilhões registrados no mesmo período de 2025.