Os bancos centrais dos países de língua portuguesa formalizaram uma rede permanente de diálogo e cooperação para ampliar a troca de conhecimento e experiências entre as instituições.

. O Banco Central brasileiro só divulgou a notícia nesta terça-feira (24).

No encontro, os representantes assinaram um memorando de entendimento que estabelece as bases para a atuação conjunta. A iniciativa busca fortalecer a cooperação em um cenário internacional marcado por desafios econômicos, financeiros e tecnológicos cada vez mais complexos.

Cooperação permanente

O programa apresentado em Luanda prevê ampliar o diálogo entre os integrantes e desenvolver ações técnicas em áreas consideradas prioritárias.

Grupos especializados

Os representantes de bancos centrais aprovaram a criação de grupos de trabalho especializados nos seguintes temas:

Pagamentos;

Educação e inclusão financeira;

Estatísticas externas;

Resolução bancária;

Cibersegurança;

Inteligência artificial.

. A proposta é estabelecer fóruns técnicos para facilitar a troca de experiências e perspectivas entre profissionais dos bancos centrais participantes.

Desafios comuns

A Rede cria um espaço permanente para aproximar nossas instituições e transformar o diálogo entre os bancos centrais de língua portuguesa em cooperação concreta, com troca de experiências e conhecimento em temas cada vez mais relevantes para a atuação dos bancos centrais, afirmou o diretor em nota.

Ao final do encontro, os representantes reafirmaram o compromisso com o desenvolvimento da Rede e agradeceram ao Banco Nacional de Angola pela organização da reunião.