Desse montante, US$ 113 bilhões são destinados a projetos da Carteira em Implantação e US$ 9 bilhões, da Carteira em Avaliação, composta por oportunidades com menor grau de maturidade.

"Esse é um plano construído com ambição e que será conduzido com responsabilidade. Isso significa disciplina de capital e rigor em cada decisão. Vamos investir em projetos que mantêm retorno positivo mesmo nos cenários mais desafiadores, todos sustentados por uma sólida governança de aprovação", destacou a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, ao falar sobre o Plano de Negócios 2027-2031 (PN 2027-31), aprovado nessa segunda-feira (23).

A companhia reafirmou a ambição de manter posição de destaque no fornecimento de energia ao Brasil até 2050, expandindo simultaneamente a oferta de combustíveis fósseis e renováveis. Para viabilizar essa estratégia, a carteira de investimentos da estatal combinará crescimento e diversificação com disciplina de capital, manutenção da trajetória de desalavancagem e geração de valor aos acionistas e à sociedade.

O incremento na média diária ao longo do quinquênio é de 200 mil a 300 mil bpd em relação ao plano anterior, levando a Petrobras a um patamar de produção sem precedentes na história da companhia.

. Está incluída neste investimento a perfuração de cerca de 50 poços em áreas da Margem Equatorial, das margens Sul e Sudeste e demais bacias no Brasil e no exterior.