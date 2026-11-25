O governo federal liberou R$ 3,43 bilhões do Orçamento de 2026, reduzindo o volume de despesas congeladas, apesar da piora na previsão do resultado das contas públicas. A medida foi anunciada nessa terça-feira (24), após a sanção da lei que permite excluir até R$ 10,5 bilhões em gastos com subsídios ao diesel da meta fiscal deste ano.

O documento, que orienta a execução do Orçamento, também aponta aumento nas estimativas de receitas e despesas, com impacto dos gastos extraordinários para conter os preços dos combustíveis.

Números do Orçamento

Liberação de despesas: R$ 3,43 bilhões;

Contenção total: R$ 12,63 bilhões;

Contingenciamento: R$ 12,32 bilhões;

Bloqueio: R$ 304,3 milhões;

Déficit primário efetivo previsto: R$ 76,98 bilhões;

Gastos excluídos da meta fiscal: R$ 76,98 bilhões, mesmo valor do déficit primário;

Receita total estimada: R$ 3,249 trilhões, alta de R$ 27,73 bilhões;

Receita líquida estimada: R$ 2,605 trilhões, alta de R$ 18,3 bilhões ;

Despesas totais previstas: R$ 2,694 trilhões, alta de R$ 26,7 bilhões.

Liberação de recursos

Sem essa autorização, a equipe econômica teria de realizar uma contenção adicional de aproximadamente R$ 7 bilhões para cumprir a meta fiscal de 2026.

. Entre os gastos com previsão menor estão:

Benefícios previdenciários;

Pessoal e encargos sociais;

Subsídios, subvenções e Proagro.

Com a revisão, o bloqueio caiu de R$ 2,4 bilhões para R$ 304,3 milhões. O contingenciamento foi reduzido de R$ 13,6 bilhões para R$ 12,32 bilhões.

Déficit maior

O resultado primário corresponde à diferença entre receitas e despesas do governo, sem considerar os juros da dívida pública. Quando as despesas superam a arrecadação há déficit, que contribui para o aumento do endividamento.

A projeção considera os gastos que ficam fora da meta fiscal, como despesas extraordinárias com subsídios aos combustíveis e alguns gastos em saúde, educação e defesa, também avaliados em R$ 76,98 bilhões.

O valor do abatimento é idêntico ao da previsão de déficit primário porque para cumprir a meta do arcabouço fiscal, o governo é obrigado a fazer um superávit de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB). Com a margem de tolerância de 0,25 ponto percentual, para cima ou para baixo, o resultado pode chegar a zero em 2026.

Gastos com diesel

Os créditos extraordinários destinados a essas políticas não entram no limite de despesas do arcabouço fiscal, mas são contabilizados na meta de resultado primário. Por isso, a lei sancionada nessa terça-feira autorizou a exclusão de até R$ 10,5 bilhões desses gastos da meta de 2026.

No relatório do quinto bimestre, os créditos extraordinários cresceram R$ 32,8 bilhões, chegando a R$ 76,4 bilhões. Quase R$ 30 bilhões do aumento estão relacionados às medidas para combustíveis.

Receitas e despesas

A receita líquida, após as transferências legais a estados e municípios, aumentou R$ 18,3 bilhões, para R$ 2,605 trilhões.

Entre os principais fatores que contribuíram para a revisão estão:

Petróleo: previsão de receitas passou de R$ 160,1 bilhões para R$ 174,7 bilhões;

Dividendos das estatais: estimativa de arrecadação subiu para R$ 55,3 bilhões;

Precatórios cancelados: devolução de valores pagos anteriormente pela União;

Receitas administradas: redução nas estimativas de arrecadação de tributos ligados à atividade econômica.

. O principal fator foi a ampliação dos créditos extraordinários destinados às medidas de combustíveis.

Meta fiscal

A meta de resultado primário para 2026 prevê superávit de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB), equivalente a R$ 34,3 bilhões. A legislação, porém, estabelece uma margem de tolerância que permite resultado zero sem descumprimento da meta.

O relatório do quinto bimestre considera esse limite inferior para calcular a necessidade de contingenciamento.

Bloqueio e contingenciamento

Bloqueio: aplicado quando as despesas projetadas ultrapassam o limite de gastos do arcabouço fiscal. Nesse caso, o governo precisa reduzir despesas discricionárias para compensar o aumento de gastos obrigatórios.

Contingenciamento: usado quando há risco de descumprimento da meta de resultado primário, geralmente por frustração na arrecadação. O instrumento limita temporariamente empenhos e pagamentos para adequar as despesas à previsão de receitas.

As duas medidas podem ser adotadas simultaneamente, caso o governo enfrente aumento de despesas obrigatórias e queda na arrecadação.