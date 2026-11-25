A coleta seletiva avançou no país e atinge 2.675 municípios brasileiros entre aqueles que informaram a existência do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (48,1% do total). Em 2008, esse número era de 994 municípios (17,9%).

A informação está na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico: Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e Drenagem e Manejo de Águas Pluviais (2024) divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (25).

O processamento de resíduos secos foi informado por 52,3% dos municípios e o processamento de resíduos orgânicos por apenas 9,7%. A coleta de resíduos sujeitos à logística reversa (processo de retornar produtos, embalagens ou resíduos do consumidor de volta à cadeia produtiva ou a um destino ambientalmente adequado) foi realizada diretamente em 46,6% dos municípios.

De acordo com os dados, 1.236 (22,2%) dos municípios indicaram presença de entidades de catadores de recicláveis.

Segundo o IBGE, o serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos já apresentava ampla presença nos municípios brasileiros desde 2000. Assim, não se observam alterações expressivas na comparação entre 2000, 2008 e 2024, mas apenas pequenas variações nos três períodos analisados.

O serviço de drenagem e manejo de águas pluviais apresentou expansão expressiva entre 2000 e 2024.

Diferentemente do observado para a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos, que já apresentavam quase universalização desde 2000, a drenagem partia de patamares mais desiguais e registrou avanço relevante em todas as grandes regiões, diz o IBGE.

. O maior salto ocorreu entre 2000 e 2008, período em que houve forte ampliação da presença do serviço no Brasil. Entre 2008 e 2024, o crescimento continuou, mas em ritmo menor. Em 2024, 5.424 municípios informaram ter esse serviço.

Problemas nos dispositivos de drenagem, falta de pavimentação e/ou buracos na rua e ocorrência de alagamentos, inundações ou enxurradas são as principais queixas recebidas por ouvidorias dos serviços.