O governo dos Estados Unidos propôs uma tarifa adicional de 10% sobre aeronaves brasileiras e o aumento dos impostos sobre a importação de açúcar bruto e refinado acima das cotas estabelecidas pelo país. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (25) pelo Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR).

A proposta pode afetar especialmente a Embraer, já que aeronaves brasileiras prontas estão atualmente entre os produtos isentos das tarifas adicionais impostas ao Brasil.

As mudanças fazem parte de uma revisão das medidas comerciais adotadas pelo governo Donald Trump. Desde julho de 2026, parte dos produtos brasileiros já está sujeita a uma tarifa adicional de 25%, estabelecida após uma investigação comercial americana.

Segundo o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, o Brasil não apresentou avanços suficientes nas negociações para resolver questões que Washington considera prejudiciais à competitividade das empresas americanas. Apesar das críticas, o governo dos EUA afirmou que continua aberto a um acordo com o Brasil.

A proposta também prevê novas tarifas sobre o açúcar importado de diferentes países, não apenas do Brasil. Segundo o USTR, a medida busca impedir que o produto brasileiro entre no mercado americano por meio de outros países para evitar a tributação.

Próximos passos

As novas tarifas ainda não estão em vigor. O governo americano abriu uma consulta pública sobre as propostas, e a audiência está marcada para 14 de janeiro de 2027.

Os interessados em participar deverão solicitar inscrição até 7 de dezembro. Já o prazo para envio de comentários por escrito termina em 30 de dezembro de 2026.

Até o momento, não há uma data definida para a entrada em vigor das novas cobranças.

Fonte: G1