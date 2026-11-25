A extensão do benefício pode custar entre R$ 8 bilhões e R$ 10,5 bilhões, elevando para cerca de R$ 85 bilhões o impacto total das políticas de contenção dos preços dos combustíveis nas contas públicas em 2026.

A previsão foi anunciada nesta quarta-feira (25) pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, durante entrevista sobre a liberação de R$ 3,43 bilhões do Orçamento. A portaria que formaliza a renovação ainda precisa ser validada pelo governo.

O custo era estimado em R$ 10,5 bilhões [por mês], mas a gente tem verificado na execução que esses valores giram um pouco abaixo. Na prática, temos visto algo na faixa entre R$ 8 bilhões e R$ 10,5 bilhões, afirmou Moretti.

O valor inclui de R$ 64 bilhões a R$ 65 bilhões em subvenções aos combustíveis e cerca de R$ 10 bilhões em perda de arrecadação com desonerações tributárias.

Custo das medidas

Moretti afirmou que a equipe econômica pretende reduzir gradualmente os incentivos, conforme os preços internacionais do petróleo recuem. A prioridade, neste momento, é garantir o abastecimento e evitar aumentos bruscos nas bombas.

Nesta semana, vamos anunciar mais uma renovação de subvenção de R$ 2,12 do diesel. Tem necessidade de manter por mais um mês, mas temos a perspectiva de ir revendo esses valores, na expectativa de que os parâmetros [de preço] cedam, disse o ministro.

Receitas do petróleo

O governo esperava compensar os gastos com os subsídios por meio de receitas extraordinárias decorrentes da valorização do petróleo, incluindo royalties, tributos sobre o setor e o Imposto de Exportação sobre petróleo, prorrogado até 31 de dezembro.

Segundo ele, considerando esses recursos, o governo espera manter o equilíbrio entre receitas e despesas extraordinárias.

Na margem, estamos equilibrados, considerando que uma parte dessas receitas entra no ano que vem, porque é como se paga cada um desses tributos, afirmou.

Alívio no Orçamento

A medida foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na terça-feira (24).

A autorização permitiu reduzir o contingenciamento de despesas de R$ 13,6 bilhões para R$ 12,3 bilhões. Com o desbloqueio de R$ 2,1 bilhões, o governo liberou cerca de R$ 3,4 bilhões do Orçamento.

O contingenciamento é utilizado para ajustar as despesas à previsão de receitas e evitar o descumprimento da meta fiscal. Já o bloqueio ocorre quando os gastos projetados ultrapassam o limite estabelecido pelo arcabouço fiscal.

Efeito na inflação

Moretti afirmou que, sem a política de subsídios, o governo teria registrado superávit primário em 2026. No entanto, segundo ele, o resultado poderia ocorrer às custas de maior instabilidade nos preços dos combustíveis e de efeitos negativos sobre a economia.

Se não tivéssemos feito a política, teríamos superávit primário já neste ano, mas às custas de instabilidade de preços, que prejudicaria nosso resultado nominal e o bem-estar da população, justificou.

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, afirmou que, sem os incentivos, a inflação ao consumidor poderia ser pelo menos 1 ponto percentual maior.

Certamente, a gente teria diesel acima de R$ 10, gasolina acima de R$ 10. Um cenário bem difícil do ponto de vista social e de cadeias logísticas, disse Ceron.

Benefícios em vigor

Atualmente, estão zerados os tributos federais sobre a gasolina, equivalentes a R$ 0,89 por litro, e sobre o etanol, de R$ 0,19 por litro. A subvenção aos produtores de etanol está em R$ 0,428 por litro.

Em 13 de novembro, o Executivo decidiu não renovar a subvenção adicional de R$ 1,40 por litro de diesel importado . A Fazenda informou que a medida poderia ser reavaliada conforme a evolução dos preços do petróleo.

A retirada gradual dos benefícios deve ser um desafio para 2027. Além de manutenção dos subsídios pressionar as contas públicas, a redução das subvenções pode elevar os preços nas bombas, encarecer o transporte e aumentar a pressão sobre a inflação.