Fica evidente que a nova recomendação é feita com o objetivo de pressionar o governo para que haja alterações em medidas regulatórias nacionais relacionadas ao sistema de pagamentos Pix, comércio digital, acordos preferenciais, dentre outros, como consta do anúncio de hoje, disse.

A proposta de novas tarifas foi anunciada pelo Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, com quem o governo brasileiro já se reunia para resolver as questões referentes ao tarifaço já imposto. A Secom afirmou se tratar de uma ameaça em meio às negociações.

A decisão unilateral do USTR constitui uma ação inaceitável dentro do processo negociador bilateral em curso. O Brasil não cederá a esse tipo de ameaça, acrescentou.

Tarifas e negociações

Greer disse que seu gabinete estava propondo alterações nas tarifas impostas em julho sobre alguns produtos brasileiros. Alegou que o Brasil não apresentou nenhum progresso significativo no sentido de resolver o que o governo dos EUA considera práticas comerciais prejudiciais.

O governo brasileiro rebateu os argumentos de Greer, relembrou o acordo feito entre os presidentes Lula e Trump em 21 de agosto sobre criar um grupo de trabalho para tratar de comércio bilateral. Citou ainda um encontro entre Greer e os ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores (MRE), e Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Na ocasião, o USTR se comprometeu a enviar os termos de referência de um possível acordo econômico e comercial entre os dois países, afirmou a Secom. Até hoje os referidos termos de referência não foram enviados, apesar das repetidas cobranças feitas pelo governo brasileiro, completou.

O governo federal finalizou a nota reiterando o interesse em buscar uma saída negociada, sem descartar a possibilidade de adotar medidas de reciprocidade contra os Estados Unidos.

O Brasil seguirá buscando uma saída negociada, sem prejuízo de ações no âmbito da OMC [Organização Mundial do Comércio] e sem descartar a possibilidade de adoção de medidas de reciprocidade frente à aplicação ilegal e injusta de tarifas contra produtos brasileiros.

*Com informações da agência Reuters