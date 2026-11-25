O pacote também busca tornar mais segura a contratação de crédito, reduzir o uso frequente do rotativo do cartão e melhorar a identificação de clientes com elevado comprometimento da renda.

No fim de outubro, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, tinha anunciado que o órgão estudava medidas para conter o número de superendividados, que cresceu 75% em cinco anos. Nesta quinta-feira (26), o BC concederá uma entrevista coletiva para explicar as medidas.

As consultas públicas e a tomada de subsídios ficarão abertas por 90 dias.

Contratação mais segura

As ofertas poderão continuar sendo feitas por telefone e aplicativos de mensagens, mas a formalização deverá ocorrer nos canais autorizados. Os bancos também terão de confirmar a identidade do cliente e registrar sua concordância com a operação.

Proteção a inadimplentes

Nesses casos, as instituições não poderão ampliar a exposição ao risco por meio de novos empréstimos sem garantia.

Crédito com garantias reais suficientes;

Crédito consignado;

Modalidade especial com juros reduzidos prevista em lei;

Operações ligadas à recuperação judicial ou extrajudicial.

Também serão autorizadas renegociações, portabilidade e substituição da dívida por condições mais vantajosas.

Limite do cartão

A medida busca evitar o acúmulo de dívidas em uma das modalidades de crédito mais caras do mercado.

Os clientes deverão ser avisados previamente, e os critérios de redução precisarão constar no contrato. As restrições terminarão quando o consumidor pagar integralmente seis faturas consecutivas ou quitar toda a dívida do rotativo.

Venda de dívidas

A venda da dívida não poderá reduzir os direitos do cliente. A instituição que concedeu originalmente o crédito continuará responsável pelo atendimento e, em última instância, pela prestação de informações sobre:

Saldo devedor e pagamentos realizados;

Juros e demais encargos;

Antecipação da quitação;

Portabilidade e quitação da dívida.

Também haverá regras para estabelecer prazo mínimo antes da transferência do crédito e exigir que a instituição vendedora mantenha parte da exposição ao risco.

Controle e transparência

Outra proposta, que será submetida à consulta pública, prevê a padronização do Comprometimento Financeiro Individual (CFI). O indicador mede quanto da capacidade mensal de pagamento de uma pessoa está comprometido com dívidas e outras obrigações financeiras.

A iniciativa busca uniformizar os cálculos entre instituições e facilitar a identificação de consumidores em situação de vulnerabilidade.

Também será discutida a ampliação da transparência, com divulgação de informações sobre critérios de gerenciamento de riscos e distribuição das operações de crédito conforme o comprometimento financeiro dos clientes.

Regras para investimentos

Essas instituições deverão conhecer os ativos que dão origem aos créditos como se estivessem registrados em seus próprios balanços.

Quem não cumprir os requisitos ficará sujeito a exigências de capital mais rigorosas, que poderão incluir a dedução do valor do ativo do capital regulatório.

Quando entram em vigor?