Os dados são das Estatísticas de Finanças Públicas e Conta Intermediária de Governo, elaboradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e o Banco Central do Brasil.

Segundo a pesquisa, a receita tributária totalizou R$ 3,3 trilhões em 2025. O principal destaque foi o crescimento de 16,4% da arrecadação de impostos sobre o comércio e transações internacionais, especialmente do imposto de importação, resultado da combinação de aumento das importações em volume, da taxa média de câmbio e da alíquota média do imposto.

Já os impostos sobre bens e serviços cresceram 7,9%, com destaque para a elevação de 28,1% da arrecadação do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), influenciada por alterações legislativas implementadas pelo Decreto nº 12.499, de 11 de junho de 2025.

Por sua vez, a arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) aumentou apenas 4,4%, afetada pela redução da arrecadação de IPI Automóveis associada à queda do volume de vendas ao mercado interno.