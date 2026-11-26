O valor equivale a quase metade de toda a riqueza produzida pelo país. Os investimentos brasileiros no exterior, no ano passado, também alcançaram o maior patamar da série histórica.

Recorde

O estoque de investimentos brasileiros no exterior chegou a US$ 562,1 bilhões, recorde da série histórica e acima das reservas internacionais do país, de US$ 358,2 bilhões.

Lucros e remessas

As empresas com participação estrangeira obtiveram lucros totais de US$ 72,6 bilhões em 2025. Os lucros e dividendos remetidos ao exterior cresceram de US$ 38,8 bilhões para US$ 55,1 bilhões, enquanto os lucros reinvestidos recuaram de US$ 32,3 bilhões para US$ 17,4 bilhões.