As novidades foram apresentadas nesta quinta-feira (26), durante a 29ª Reunião Plenária do Fórum Pix, que também apresentou o balanço das medidas implementadas em 2026 e as diretrizes para o próximo ano.
Fim das mensagens ofensivasUma das prioridades será a regulamentação das mensagens enviadas junto às transferências Pix.
Atualmente, os usuários podem acrescentar textos ao realizar pagamentos. Entretanto, o recurso também pode ser utilizado para enviar ameaças, ofensas e mensagens intimidatórias.
Para combater esse tipo de prática, o Banco Central desenvolverá regras e soluções tecnológicas. Entre as medidas previstas estão:
- Campanhas educativas sobre o uso adequado do recurso;
- Ferramenta para mascarar mensagens consideradas inapropriadas nos aplicativos bancários;
- Possibilidade de cada usuário decidir se deseja utilizar o mascaramento.
A iniciativa foi discutida por um grupo de trabalho que reúne representantes do mercado financeiro e da sociedade civil.
Mais proteção contra fraudes
A segurança será outro destaque da agenda de 2027.O BC pretende desenvolver um indicador de probabilidade de fraude, calculado em tempo real para cada transação.
O resultado será compartilhado com bancos e instituições de pagamento, que poderão utilizar a informação para decidir se autorizam ou rejeitam uma transferência.
A proposta é identificar operações suspeitas antes que o dinheiro seja enviado, ampliando a prevenção contra golpes.
Pix Automático
Outra novidade será o aprimoramento do Pix Automático, modalidade que permite programar pagamentos recorrentes sem a necessidade de autorizar cada transação individualmente.
O BC pretende melhorar o funcionamento da ferramenta, aumentar a efetividade dos pagamentos e incentivar novos modelos de negócios e cobrança.
A expectativa é beneficiar consumidores e empresas que utilizam o sistema para receber mensalidades, assinaturas e outras cobranças periódicas.O Banco Central também prevê:
- Gestão de chaves: criação de mecanismos para permitir uma atuação mais ativa do BC na gestão das chaves Pix;
- Bloqueios preventivos: definição de critérios mínimos para rejeitar transações e bloquear recursos cautelarmente;
- Medidas cautelares: ampliação dos instrumentos de fiscalização e atuação sobre as instituições participantes.
Devolução de Pix
Outra mudança prevista é a criação de uma ferramenta para facilitar a recuperação de dinheiro enviado por engano pelo próprio pagador.A proposta é simplificar o processo de devolução dos valores.
O BC, porém, ainda não detalhou como o recurso funcionará nem quando estará disponível.
Entregas de 2026
Durante a reunião, o Banco Central também apresentou as principais entregas deste ano.
Entre elas estão:
- Aprimoramento do Mecanismo Especial de Devolução (MED 2.0), utilizado em casos de fraude;
- Novos requisitos para facilitar a contestação de transações;
- Ampliação do Pix Automático para contas-salário;
- Regulamentação da cobrança híbrida;
- Novos procedimentos de prevenção a fraudes;
- Regulamentação da oferta de crédito durante a iniciação de um Pix.
Integração internacional
O BC também iniciou estudos para avaliar a integração do Pix ao TIPS, sistema de pagamentos instantâneos operado pelo Banco Central Europeu.
A possibilidade de conexão com o sistema europeu continuará em avaliação em 2027. A proposta poderá facilitar pagamentos internacionais entre usuários e instituições participantes, mas ainda não há confirmação de implementação.
Em nota, o coordenador do Fórum Pix e chefe-adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do BC, Breno Lobo, afirmou que a prioridade do Banco Central é dar continuidade à evolução dos serviços e reforçar a segurança do sistema.
As novidades fazem parte da agenda de desenvolvimento e regulamentação para 2027. Portanto, as medidas ainda dependem de etapas de implementação e não estarão necessariamente disponíveis no início do próximo ano.