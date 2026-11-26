O atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, e o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, também estiveram no encontro.

Atualmente, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Trabuco é um dos nomes mais próximos de Lula no mercado financeiro. A escolha ocorre em meio às discussões sobre responsabilidade fiscal, juros e os rumos da política econômica do próximo governo.

A chegada do banqueiro ao comando da Fazenda é vista com expectativa pelo mercado financeiro. Nesta quinta-feira, o Ibovespa subiu 6,07%. O dólar comercial recuou para R$ 5,744, com queda de 1,25%.

A confirmação de Trabuco para a Fazenda representa a aproximação de um executivo com longa trajetória no sistema financeiro ao comando da política econômica do governo Lula.

Relação com Lula

A aproximação entre Lula e Trabuco não é recente. O executivo integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, conhecido como Conselhão, criado para reunir representantes do governo, empresários e integrantes da sociedade civil.

O banqueiro também já havia sido convidado para assumir o Ministério da Fazenda durante o segundo governo de Dilma Rousseff (PT), em 2014. Na ocasião, recusou o convite e indicou Joaquim Levy, então executivo do Bradesco, para ocupar o cargo.

Agora, voltou ao centro das articulações políticas para comandar a economia.

Posição fiscal

Em entrevistas recentes, Trabuco afirmou que a política fiscal brasileira merece preocupação, mas não representa um problema de vida ou morte.

Na ocasião, defendeu o respeito ao tripé macroeconômico, formado por câmbio flutuante, metas de inflação e responsabilidade fiscal.

O executivo também destacou a importância de conciliar crescimento econômico, controle da inflação e sustentabilidade da dívida pública.

Para ele, o ajuste das contas públicas não deve ser tratado como um objetivo isolado, sem considerar a necessidade de crescimento e redução das desigualdades.

Carreira no Bradesco

Natural de Marília, no interior de São Paulo, Luiz Carlos Trabuco tem formação em Filosofia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) e pós-graduação em Sociopsicologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP).

Começou a trabalhar no Bradesco aos 17 anos, como escriturário, e construiu uma carreira de mais de cinco décadas na instituição.

Ao longo da trajetória, ocupou cargos estratégicos, como diretor de Marketing, presidente da Bradesco Vida e Previdência e presidente da Bradesco Seguros.

Em 2009, assumiu a presidência executiva (CEO) do banco, função que exerceu até 2018, quando passou a comandar o Conselho de Administração.

Sua gestão foi marcada por operações importantes, como a aquisição do HSBC Brasil, em 2015.

Trânsito empresarial

Além da atuação no Bradesco, Trabuco presidiu entidades representativas do setor financeiro, como a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF).

Neste mês, também assumiu a presidência do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo (MBC), organização que reúne representantes dos setores público e privado para discutir medidas de melhoria da competitividade brasileira.