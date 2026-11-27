Quem terá juros menoresA nova taxa será aplicada a projetos de sistemas de armazenamento de energia que usem conjuntos de baterias (packs) produzidos no Brasil.
Para ter acesso à condição mais favorável, os equipamentos deverão cumprir as exigências de conteúdo nacional estabelecidas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Na prática, não basta o projeto usar baterias importadas ou apenas ser instalado no país.
Como fica o financiamento
A mudança reduz o custo do crédito para projetos que atendam às condições estabelecidas:
Taxa anterior: 6,5% ao ano;
Nova taxa: 3% ao ano;
Beneficiários: projetos de armazenamento com baterias produzidas no Brasil, conforme os critérios de nacionalização do BNDES.
A redução dos juros torna os financiamentos mais baratos e pode ajudar a viabilizar investimentos em sistemas de armazenamento.
LeilõesPrevistos para a próxima quarta-feira (2), os Leilões de Reserva de Capacidade de 2026 têm o objetivo de contratar novos sistemas capazes de armazenar energia e disponibilizá-la quando necessário
. A programação inclui uma modalidade específica para projetos que utilizem equipamentos com conteúdo nacional.
Com a redução da taxa do Fundo Clima, o governo busca estimular a participação de baterias produzidas no país nesses projetos.A resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Quem compõe o CMN
O Conselho Monetário Nacional é o órgão responsável por estabelecer diretrizes para as políticas monetária, creditícia e cambial do país.
Presidido pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, o colegiado também é composto pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.
Como funcionam as bateriasOs sistemas de armazenamento de energia em baterias permitem guardar eletricidade para uso em outro momento. Eles funcionam de maneira semelhante a uma bateria de celular, mas em escala muito maior e conectados ao sistema elétrico.
Quando há energia disponível, o sistema utiliza essa eletricidade para carregar as baterias. Durante o carregamento, a energia elétrica é convertida em energia química e fica armazenada dentro das células.Quando a eletricidade é necessária, ocorre o processo inverso: a energia química é convertida novamente em energia elétrica e enviada para a rede ou para o local que precisa de abastecimento.
Esses sistemas são formados por diferentes componentes, entre eles:
Células: unidades básicas que armazenam energia por meio de reações eletroquímicas;
Módulos e packs: conjuntos de células agrupadas para formar uma bateria com maior capacidade;
Sistema de gerenciamento: monitora temperatura, tensão e carga das baterias, ajudando a garantir a segurança e o funcionamento adequado;
Inversor: converte a eletricidade entre corrente contínua, utilizada pelas baterias, e corrente alternada, utilizada pela rede elétrica.O conjunto de baterias, chamado de pack, é justamente o equipamento que deverá ser produzido no Brasil para que o projeto possa ter acesso à taxa reduzida do Fundo Clima, respeitando os critérios de nacionalização do BNDES.