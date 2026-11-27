Projetos de armazenamento de energia ganharam um incentivo para usar baterias produzidas no Brasil. Em reunião extraordinária nessa quinta-feira (26), o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou a redução da taxa de juros de financiamentos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, conhecido como Fundo Clima, para empreendimentos do tipo que usem baterias nacionais.

Quem terá juros menores

Para ter acesso à condição mais favorável, os equipamentos deverão cumprir as exigências de conteúdo nacional estabelecidas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Na prática, não basta o projeto usar baterias importadas ou apenas ser instalado no país.

Como fica o financiamento

A mudança reduz o custo do crédito para projetos que atendam às condições estabelecidas:

Taxa anterior: 6,5% ao ano;

Nova taxa: 3% ao ano;

Beneficiários: projetos de armazenamento com baterias produzidas no Brasil, conforme os critérios de nacionalização do BNDES.

A redução dos juros torna os financiamentos mais baratos e pode ajudar a viabilizar investimentos em sistemas de armazenamento.

Leilões

. A programação inclui uma modalidade específica para projetos que utilizem equipamentos com conteúdo nacional.

Com a redução da taxa do Fundo Clima, o governo busca estimular a participação de baterias produzidas no país nesses projetos.

Quem compõe o CMN

O Conselho Monetário Nacional é o órgão responsável por estabelecer diretrizes para as políticas monetária, creditícia e cambial do país.

Presidido pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, o colegiado também é composto pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.

Como funcionam as baterias

Quando há energia disponível, o sistema utiliza essa eletricidade para carregar as baterias. Durante o carregamento, a energia elétrica é convertida em energia química e fica armazenada dentro das células.

Esses sistemas são formados por diferentes componentes, entre eles:

Células: unidades básicas que armazenam energia por meio de reações eletroquímicas;

Módulos e packs: conjuntos de células agrupadas para formar uma bateria com maior capacidade;

Sistema de gerenciamento: monitora temperatura, tensão e carga das baterias, ajudando a garantir a segurança e o funcionamento adequado;

Inversor: converte a eletricidade entre corrente contínua, utilizada pelas baterias, e corrente alternada, utilizada pela rede elétrica.