Com isso, a alimentação passou a ocupar o segundo lugar entre as despesas de consumo. Na pesquisa anterior, realizada no período de 2017-2018, a alimentação respondia por 13,1% do total, sendo o terceiro principal grupo de gastos de consumo.
A pesquisa mostrou que as famílias brasileiras tiveram, em média, uma despesa mensal de R$ 7.977,43. Isso inclui as despesas monetárias, ou seja, aquelas que a própria família faz, e as não monetárias, isto é, quando a família não precisa gastar seu próprio dinheiro. Entre as situações em que há gasto não monetário estão a produção própria, trocas, doações ou o uso de um serviço oferecido gratuitamente pelo Estado.Os gastos médios com alimentação chegaram a R$ 1.113,00, em 2024-2025.
A parcela dos alimentos na despesa total das famílias, no entanto, é diferente para cada estrato de renda populacional.
Entre as famílias com renda mensal total de até dois salários mínimos, a alimentação comprometia 20,9% do orçamento em 2024-2025, enquanto entre aquelas com renda acima de 25 salários mínimos, os gastos com alimentos eram apenas 8,1% das despesas mensais.
SaúdeJá os gastos com assistência à saúde passaram de 8% do total das despesas familiares em 2017-2018 para 9,6% em 2024-2025.
Esse foi o maior incremento entre os grupos de despesas de consumo analisados pela pesquisa.