O rendimento real habitual de todos os trabalhos ficou em R$ 3.812, no trimestre encerrado em outubro deste ano. O dado é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) contínua, divulgada nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A massa de rendimento real habitual (R$ 390,3 bilhões) apresentou altas de de 1,4% na comparação trimestral (mais R$ 5,5 bilhões) e 4,6% na comparação anual (mais R$ 17,2 bilhões).

Desemprego

A população ocupada manteve-se estável na comparação trimestral e cresceu 1,1% na comparação anual. O contingente de 103,7 milhões é recorde.

Subutilização

Isso significa um recuo de 2,4% ante o trimestre anterior e de 8% na comparação anual. A taxa de subutilização (12,7%) teve queda de 0,3 ponto percentual ante o trimestre anterior (13%) e de 1,1 ponto percentual no ano (13,9%).

Os desalentados, ou seja, aqueles que desistiram de procurar trabalho, chegaram a 2,4 milhões de pessoas, apresentando estabilidade no trimestre e queda de 8,9% no ano (2,6 milhões de pessoas).