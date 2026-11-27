A primeira parcela do benefício deve ser paga até a próxima segunda-feira (30).

As campanhas oferecem condições de parcelamento e descontos, que variam conforme a empresa, e podem ajudar consumidores a evitar a negativação e até o corte de energia. O país tem mais de 40 distribuidoras, e as condições variam de acordo com a localidade, as características da dívida e o perfil do consumidor.

Empresas participantes.

A empresa oferece parcelamento em até 12 vezes, com entrada de 30% do valor devido. A condição está disponível nas lojas de atendimento da Enel e por meio de contatos realizados por empresas de cobrança parceiras das distribuidoras.

Outra opção é o parcelamento em até sete vezes, com entrada de apenas 10%. Nesse caso, a negociação pode ser feita pelo site da Enel, pelos aplicativos das distribuidoras, nas lojas de atendimento e pela plataforma Serasa Limpa Nome.

Os clientes também podem optar por quitar a dívida à vista ou parcelá-la em até 24 vezes. As condições da campanha estão disponíveis exclusivamente no Portal de Negociação de cada distribuidora.

As condições são destinadas a clientes com pelo menos uma fatura vencida das distribuidoras do grupo nos estados do Acre, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins. A negociação pode ser feita pelo site da Agência Virtual do grupo ou pelo aplicativo Energisa On.

A negociação pode ser feita pelo site do grupo, com a assistente virtual Clara ou nas lojas de atendimento presencial. Para participar, é necessário ter pelo menos uma fatura vencida há mais de 180 dias, prazo que cai para 90 dias para clientes cadastrados na Tarifa Social.

Para famílias beneficiárias da Tarifa Social de Energia Elétrica, do governo federal, há ainda a possibilidade de parcelamento em até 60 vezes, conforme as condições da negociação. Os débitos podem ser negociados pelos diferentes canais de atendimento da EDP, como EDP Online, agências presenciais e call center.