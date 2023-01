Ymanitu está na final de duplas de cadeirantes no Aberto da Austrália

Ymanitu Silva é finalista nas duplas no Aberto da Austrália: https://t.co/IyDysnxYSg pic.twitter.com/yRXtXhMbVO — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) January 25, 2023

A parceira do brasileiro Ymanitu Silva com o sul-africano Donald Ramphadi está na final de duplas na categoria Quad (atletas de tênis em cadeira de rodas com deficiência em pelo menos um membro superior) do Aberto da Austrália, em Melbourne.Nesta quarta-feira (25) eles se classificaram após vitória sobre o britânico Andy Lapthorne e o norte-americano David Wagner, por 2 sets a 0 (parciais 7/5 e 6/3).

Esta é a terceira vez que Ymanitu avança a uma final de Grand Slam na carreira. O catarinense de 39 anos já decidiu por duas vezes o título de duplas em Roland Garros (França), a última delas no ano passado, quando foi vice-campeão ao lado do australiano Heath Davidson.

Na final de duplas em Melbourne – a data ainda será definida - Ymanitu e Ramphadi vão encarar os holandeses Sam Schroder e Niels Vink. Eles avançaram após derrotarem a dupla do anfitrião Heath Davidson com o canadense Robert Shaw, com um duplo 6/1.