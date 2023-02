Comitê Paralímpico anuncia programa inicial dos Jogos de Los Angeles

O Comitê Paralímpico Internacional (IPC, sigla em inglês) confirmou, nesta segunda-feira (30), que as 22 modalidades integrantes das Paralimpíadas de Tóquio (Japão) e Paris (França) também estarão nos Jogos de 2028, em Los Angeles (Estados Unidos). A entidade, porém, sublinhou que o programa ainda pode ganhar a inclusão do parasurfe ou da paraescalada, conforme indicação do Comitê Organizador do evento.

Ao todo, 33 esportes se candidataram para integrar o programa de 2028 - um recorde. As modalidades já asseguradas são: parabadminton, bocha, futebol de cegos, goalball, judô, paracanoagem, hipismo, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas, esgrima em cadeira de rodas, basquete em cadeira de rodas, tiro com arco, atletismo, halterofilismo, vôlei sentado, natação, remo, tiro esportivo, parataekwondo, triatlo, rugby em cadeira de rodas e ciclismo. Segundo o IPC, a eventual entrada do parasurfe ou da paraescalada será avaliada pelo Conselho de Administração do órgão e a decisão será anunciada até o fim deste ano.