Libertadores: Fluminense, Athletico-PR e Atlético-MG chegam às oitavas

As equipes brasileiras que entraram em campo nesta terça-feira (27) pela Copa Libertadores (Fluminense, Athletico-PR e Atlético-MG) garantiram a classificação para as oitavas de final da competição continental. Agora elas aguardam a definição dos adversários da próxima fase da competição, no dia 5 de julho, quando a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) realiza sorteio.

No estádio do Maracanã, o Fluminense empatou em 1 a 1 com o Sporting Cristal (Peru) para garantir a vaga na condição de líder do Grupo D com 10 pontos. O jogo teve transmissão, ao vivo, da

.

????????????????? Empate no Maracanã!



???? O @FluminenseFC empatou por 1-1 com @ClubSCristal e avançou como primeiro colocado do Grupo D para as oitavas de final da CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/LhxnoPQqRU — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) June 28, 2023

Com o ponto garantido nesta terça, o Tricolor das Laranjeiras chegou ao total de 10, a mesma pontuação do River Plate (Argentina), que bateu o The Strongest (Bolívia) por 2 a 0 no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, e ficou com a segunda posição.

O Fluminense apresentou um bom futebol diante de Sporting Cristal, que lutou muito. Mas a equipe das Laranjeiras conseguiu sair na frente após 21 minutos de bola rolando. Keno recebeu na direita e virou o jogo para Cano, que matou no peito e bateu firme, de direita, da intermediária, para marcar um belo gol.

Porém, aos 36 minutos o time peruano chegou à igualdade. Hohberg levantou a bola na área em cobrança de escanteio e Brenner cabeceou para superar o goleiro Fábio. A partir daí o confronto ficou aberto, mas a equipe comandada por Fernando Diniz mostrou maturidade para segurar o resultado que garantiu a classificação.

Furacão vence na Baixada

Quando foram definidas as chaves da primeira fase da Libertadores o Grupo G foi considerado um dos mais complicados, entre outros fatores por contar com duas forças do futebol brasileiro, o Athletico-PR e o Atlético-MG. E as equipes do Brasil confirmaram sua força ao garantirem as duas vagas das oitavas.

????????? É o Furacão no topo!



????? O @AthleticoPR venceu o @ClubALoficial por 3-0 e vai como primeiro do Grupo G para as oitavas de final da CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/dkvVRhQGhE — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) June 27, 2023

Na Arena da Baixada, um Furacão já classificado desejava apenas confirmar apenas a primeira posição do seu grupo para garantir vantagens no mata-mata. E, sob o comando do interino Wesley Carvalho, o Athletico-PR contou com o poder de decisão do jovem atacante Vitor Roque para bater com tranquilidade o Alianza Lima (Peru) por 3 a 0 e alcançar seu objetivo.

Logo aos 7 minutos do primeiro tempo, o meia-atacante Vitor Bueno recebeu a bola na intermediária e bateu de direita para dar vantagem ao time de Curitiba cedo. Já na etapa final, o artilheiro foi Vitor Roque, que marcou aos 17, batendo na saída do goleiro, e aos 43, ao escorar cruzamento para a área.

Vaga com empate

A segunda posição do Grupo G ficou com o Atlético-MG, que arrancou empate de 1 a 1 com o Libertad (Paraguai) no estádio Defensores del Chacho, em Assunção. A partida também foi marcada por agressões racistas ao goleiro brasileiro Everson.

???? Partiu, oitavas de final!



???????? O @Atletico empatou por 1-1 com o @Libertad_Guma, ficou em segundo lugar no Grupo G e avançou para a próxima fase da CONMEBOL #Libertadores. pic.twitter.com/E6iDzb9JyN — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) June 27, 2023

Com a bola rolando, a equipe da casa fez uma etapa inicial melhor. Na etapa final, a equipe do Paraguai manteve a superioridade e abriu o placar aos 15 minutos com um belo gol de Bareiro de cabeça. Porém, aos 22 minutos Guilherme Arana foi até a linha de fundo e cruzou na medida para Igor Gomes, que, com liberdade, bateu de primeira para marcar e confirmar a vaga do Galo.

Agressão racista

Porém, a partida também teve o registro de cenas lamentáveis. Após o apito final, um torcedor do Libertad que estava na arquibancada se direcionou ao goleiro Everson imitando um macaco. Em nota emitida após a partida, o Atlético-MG afirmou que registrou as imagens das manifestações racistas e “as encaminhou de imediato ao delegado da partida para dar conhecimento do ocorrido à Conmebol”.

“Indignação é a palavra que define o sentimento do Galo diante das manifestações racistas de torcedores do Libertad dirigidas ao goleiro Everson. Punições realmente severas precisam ser aplicadas para que essas cenas covardes e inadmissíveis, vistas no Defensores del Chaco, não aconteçam nos estádios da América do Sul”, defendeu o Galo.