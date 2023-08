Botafogo e São Paulo ficam no 0 a 0 no estádio do Morumbi

Fim de jogo! ??



Botafogo faz jogo duro com o São Paulo, empata sem gols e chega aos 48 pontos no Campeonato Brasileiro. ???? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/9E2tJtVo0B — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 19, 2023

O líder Botafogo ficou no 0 a 0 com o São Paulo em partida disputada neste sábado (19) no estádio do Morumbi. Com este resultado na abertura do returno do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro chegou aos 48 pontos, ainda com uma folgada vantagem sobre o vice-líder Palmeiras, que derrotou o Cuiabá por 2 a 0 na Arena Pantanal para ver sua diferença para o primeiro colocado cair para 11 pontos.

Mesmo diante de um São Paulo com formação alternativa, o Botafogo teve muitas dificuldades, inclusive vendo goleiro Lucas Perri ser vazado em duas oportunidades, em gols que foram corretamente anulados por posições de impedimento. Após o resultado o Tricolor ficou na 10ª posição com 28 pontos.

Vitória do Palmeiras

Este resultado foi especialmente positivo para o Palmeiras, que bateu o Cuiabá por 2 a 0 com gols de Raphael Veiga e de Richard Ríos. Com isso o Verdão permanece na vice-liderança, agora com 37 pontos. Já o Dourado é o 9º com 28.

Três pontos suados, viu? ????



Tá quente e ALVIVERDE, a capital mato-grossense! ?????



???? Cuiabá 0x2 Palmeiras

? Raphael Veiga e Richard Ríos#AvantiPalestra #CUIxPAL#JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/BjHieDdj9g — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 19, 2023

Flu vence de virada

Já no estádio do Maracanã o Fluminense superou o América-MG para assumir a 3ª posição da classificação do Brasileiro com 34 pontos. Mesmo perdendo no final, o Coelho abriu o placar com Felipe Azevedo, mas o Tricolor das Laranjeiras virou graças a gols de John Kennedy, do argentino Cano e do colombiano Arias.

VEEEEEEEEENNNNNCEEE O FLUMINEEEENSE! JOHN KENNEDY, GERMÁN CANO E JHON ARIAS MARCAM E O FLU VIRA SOBRE O AMÉRICA-MG! QUINTA-FEIRA É @LIBERTADORESBR NO MARACA! VAAAAAMOS, FLUZÃO! pic.twitter.com/aXulTgiz1R — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 19, 2023

Outros resultados:

Internacional 1 x 0 Fortaleza

Cruzeiro 1 x 1 Corinthians