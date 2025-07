Adaptação à altitude refletirá no desempenho da seleção, diz Elias

Uma publicação compartilhada por Selec?a?o Feminina de Futebol (@selecaofemininadefutebol)

O comandante também comentou a diferença de atuação nos dois tempos do jogo de domingo. A Venezuela controlou os 30 minutos iniciais, não cedeu finalizações e chutou cinco vezes, tendo como melhor chance um quase gol por cobertura de Dayana Rodríguez, aos 20 minutos. O Brasil, porém, foi eficiente e marcou logo na primeira oportunidade que teve, com Amanda Gutierrez. Já na etapa final, o time canarinho se reorganizou e conseguiu neutralizar a equipe dirigida pelo brasileiro Ricardo Belli, além de ampliar o placar com Duda Sampaio.

"Dentro do que a gente pôde analisar a Venezuela, houve algumas alterações, não de sistema [de jogo], mas de comportamentos, para conseguir trazer dificuldade para nossa seleção. Achei que o jogo foi muito interessante no aspecto tático. No primeiro tempo, essas variações que a Venezuela fez, com trocas de posição, muitos podem tentar fazer contra a gente", avaliou Arthur. "Erramos bastante tecnicamente, ficamos menos tempo com a bola do que precisaríamos, mas, de maneira geral, houve uma evolução grande no segundo tempo, com ajustes para marcarmos melhor, e criamos chances de gol", concluiu o treinador.

O Brasil ocupa o segundo lugar do Grupo B da Copa América, com os mesmos três pontos do Paraguai, que fica à frente pelo saldo de gols, já que estreou goleando a Bolívia por 4 a 0, no mesmo estádio. Os dois primeiros colocados de cada chave (são duas, com cinco times em cada) avançam às semifinais. Os dois finalistas garantem vaga à Olimpíada de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028.