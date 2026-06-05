Shakira e Burna Boy lançam música oficial da Copa do Mundo de 2026

Canção "Dai Dai" mistura reggaeton, pop e Afrobeats e será tema oficial do Mundial da FIFA

Com a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, a FIFA lançou oficialmente nesta semana a música tema do torneio. A faixa “Dai Dai” reúne a cantora colombiana Shakira e o artista nigeriano Burna Boy em uma colaboração marcada pela mistura de ritmos globais e mensagem de união.

A canção combina elementos de Afrobeats, dance pop e reggaeton, trazendo um refrão contagiante com expressões em diferentes idiomas, incluindo espanhol, inglês, francês, japonês e italiano.

O título “Dai Dai” significa “vamos” ou “vamos lá” em italiano, enquanto o refrão utiliza versões da expressão “let’s go” em várias línguas para incentivar os torcedores ao redor do mundo.

Além de interpretar a música, Shakira também participou da produção, composição e criação da letra da faixa. Entre os compositores envolvidos no projeto estão ainda Ed Sheeran, Jon Bellion, Alexander “A.C.” Castillo Vasquez e Ahmed Saghir.

O lançamento da música aconteceu um dia após a FIFA anunciar que Shakira será uma das atrações principais do show do intervalo da final da Copa do Mundo de 2026 — o primeiro halftime show da história do torneio.

A cantora dividirá o palco com Madonna e o grupo sul-coreano BTS durante a apresentação especial da final.

Durante uma coletiva de imprensa, Shakira explicou que decidiu participar do projeto porque queria unir música e educação, duas causas que considera centrais em sua trajetória.

“Desde os 18 anos, passei minha vida fazendo duas coisas: criando músicas e construindo escolas. Agora, durante esta Copa do Mundo, esses dois caminhos finalmente se encontram”, afirmou a artista.

Segundo a cantora, “Dai Dai” também foi criada para representar crianças ao redor do mundo que enfrentam dificuldades de acesso à educação de qualidade.

De acordo com a FIFA, todos os royalties recebidos por Shakira com a música serão destinados ao FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa que apoia programas de educação e oportunidades esportivas para crianças em comunidades vulneráveis.

A Sony Music informou que fará uma doação equivalente aos primeiros US$ 250 mil arrecadados pela campanha.

A FIFA também confirmou que o show do intervalo da final da Copa ajudará a arrecadar recursos para o fundo educacional. A apresentação será produzida por Chris Martin, vocalista da banda Coldplay, e contará ainda com participações de personagens de “Sesame Street” e dos Muppets.

Atualmente, Shakira segue em turnê mundial com o espetáculo “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, com apresentações programadas em cidades americanas como Miami, Atlanta e Nova York.

Já Burna Boy continua sua turnê internacional “No Sign of Weakness Tour”, que passará pela Europa nos próximos meses.

Fonte: ABC