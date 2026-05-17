Coritiba ofusca festa para Neymar e derrota Santos pelo Brasileirão

A Neo Química Arena, em São Paulo, estava lotada.

Estacionado nos 18 pontos, o Peixe segue colado na zona de rebaixamento, que envolve as quatro piores campanhas. Já a equipe paranaense, com 23 pontos, ocupa a parte de cima da tabela e entrou na briga por um lugar na próxima Libertadores, que reúne os cinco primeiros colocados da competição.

Foram quatro faltas sofridas, nenhum drible acertado, três finalizações (uma em direção ao gol) e dois passes considerados decisivos (que levam ao chute de um companheiro), segundo o site Sofascore, especializado em estatísticas esportivas em tempo real.

O camisa 10, porém, acabou protagonizando - sem querer - o momento mais inusitado da partida. Aos 22 minutos do segundo tempo, o quarto árbitro, Bruno Mota Correia, ergueu a placa eletrônica anunciando a troca de Neymar, que recebia atendimento na panturrilha fora de campo, pelo também atacante Robinho Júnior.

O problema é que o papel que teria sido entregue informando a substituição indicava a saída do lateral Gonzalo Escobar, diferentemente do que aparecia na placa eletrônica entregue ao quarto árbitro. Apesar das reclamações santistas, a alteração foi mantida e Neymar, que chegou a entrar em campo para argumentar sobre o erro, levou cartão amarelo.

Este foi o 15º jogo de Neymar na temporada. Com seis gols e quatro assistências, o atacante participou de dez gols no ano, média de 0,66 por partida. Em dezembro do ano passado, ele operou o menisco do joelho esquerdo e retornou aos gramados em meados de fevereiro. Apesar de não ter se contundido mais, o jogador foi poupado em vários compromissos do Santos para controle de carga.

"Carrasco" santista brilha

A festa planejada para Neymar sucumbiu ainda no primeiro tempo. Quem esperava assistir ao brilho do camisa 10 viu Breno Lopes, "carrasco" santista na final da Libertadores de 2020 quando defendia o Palmeiras, marcar duas vezes em menos de 20 minutos.

Aos cinco, ele foi lançado pelo meia Josué desde o campo de defesa, ganhou da marcação na velocidade e finalizou para abrir o marcador. Aos 19, o também atacante Pedro Rocha fez boa jogada pela direita, entrou na área, driblou o zagueiro Lucas Veríssimo e rolou para Breno Lopes, sem goleiro, aumentar a vantagem.

O terceiro saiu aos 38 minutos, com Josué, cobrando pênalti cometido por Escobar em cima de Breno Lopes. Na etapa final, o artilheiro do Coritiba ainda causou a expulsão do também atacante Álvaro Barreal. Ao apito final, as vaias dos cerca de 45 mil santistas presentes tomaram a Neo Química Arena. Fim de festa longe do que esperavam Santos e Neymar.