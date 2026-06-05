Morre Geovani Silva, ídolo do Vasco e ex-meia da seleção, aos 62 anos

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do nosso guerreiro Geovani Silva. Na madrugada de hoje, ele passou mal de forma repentina e foi socorrido imediatamente ao hospital mai próximo. Apesar de todos os esforços da equipe médica e das tentativas de reanimação, infelizmente ele não resistiu. Estamos todos muito abalados e tristes com essa partida tão inesperado, disse a família empublicação no Instagram.
Geovani ingressou na base do Vasco nos anos 1980, após iniciar a formação pela Desportiva Ferroviária-ES. Com o Cruzmaltino, colecionou os títulos estaduais de 1982, 1987, 1988 e 1993, nas três passagens pelo clube. Jogou ao lado de outros craques cruzmaltino, como Roberto Dinamite e Romário. Dono da camisa 8, o armador marcou 50 gols em 408 jogos.
Com o mais profundo pesar recebemos a notícia do falecimento do nosso ídolo Geovani Faria da Silva, nesta segunda-feira, aos 62 anos.Vasco da Gama (@VascodaGama) May 18, 2026
O Pequeno Príncipe, como foi carinhosamente apelidado, chegou ao Vasco da Gama no início da década de 80 e fez história no meio-campo pic.twitter.com/aJq8IyrydL
Com a seleção brasileira, Geovani Silva conquistou a medalha de prata na Olimpíada de Seul (1988) e foi campeão da Copa América. Antes de ser titular na seleção principal, Giovani já sobressaíra na base da Amarelinha com dois títulos em 1983 com a equipe Sub-20: faturou a Copa do Mundo e o Campeonato Sul-Americano daquele ano. O ex-aramador também defendeu clubes do México, Alemanha e Itália antes de se aposentar dos gramados em 2002.