Veja datas e horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

O técnico italiano Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (18) a relação dos 26 convocados para defender a seleção brasileira na Copa do Mund o. E a grande novidade foi a presença do nome do atacante Neymar

A seleção terá mais dois jogos na primeira fase da competição.

>> Confira os jogos da seleção:



Data: 13 de junho

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)



Data: 19 de junho

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)



Data: 24 de junho

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

Convocados



Alisson (Liverpool)

Weverton (Grêmio)

Ederson (Fenerbahçe)



Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahli)

Léo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Wesley (Roma)



Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Lucas Paquetá (Flamengo)



Endrick (Lyon)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Thiago (Brentford)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar (Santos)

Rayan (Bournemouth)

Vinicius Júnior (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)