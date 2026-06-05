Bernardinho anuncia os inscritos do Brasil na Liga das Nações de Vôlei

Além dos 20 atletas convocados pelo técnico Bernardinho na última quinta (14), outros 10 jogadores entraram na lista, eles o líbero Alê Elias (Cruzeiro), o oposto Samuel (Minas), o levantador Rhendrick Resley (Praia Clube) e o ponteiro Robert (Sesi Bauru). Confira a lista completa ao final do texto.
The countdown is on! All matches for #VNL2026 are now published!Volleyball World (@volleyballworld) February 6, 2026
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Após a estreia contra o Irã, o Brasil compete no dia seguinte contra a Bélgica, também às 20h. Depois, a seleção entra em quadra contra a Sérvia no sábado (13), às 11h; e no domingo (14) enfrenta a Argentina às 18h.
Depois de Brasília, a VLN segue para Ljubljana(Eslovênia) e, na sequência, encerra a primeira fase em Chicago (Estados Unidos). Ao fim da primeira fase (três semanas), as oito melhores equipes disputarão as quartas de final (fase eliminatória), programada para o período de 29 de julho a 2 de agosto, em Ningbo (China).
Seleção feminina estreia em 3 de junho
Uma semana antes da abertura do torneio masculino, o Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, será palco da Liga das Nações de vôlei feminina. Comandadas pelo técnico José Roberto Guimarães, as brasileiras estrearão contra as holandesas no dia 3 de junho (quarta-feira), às 20h. No mesmo horário, no dia seguinte, a Amarelinha medirá forças contra a República Dominicana. Os dois últimos jogos em casa serão contra a Bulgária, no sábado (6), às 11h, e no domingo (7), às 14h30 contra a Itália. Arelação de 30 jogadoras inscritas na VLN
foi divulgada pela CBV na última quarta (13).
Lista de inscritos na Liga das Nações de VôleiLevantadores
Bieler
Fernando Cachopa
Matheus Brasília
Rhendrick ResleyPonteiros
Adriano
Arthur Bento
Douglas Souza
Honorato
Léo Lukas
Lucarelli
Lukas Bergmann
Maicon
Paulo
RobertOpostos
Bryan
Chizoba
Darlan
Oppenkoski
Sabino
SamuelCentrais
Barreto
Flavio
Guilherme Voss
Judson
Matheus Pinta
ThieryLíberos
Alê Elias
Filipinho
Maique
Pureza